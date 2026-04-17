2 Hari Jelang Kemala Run 2026 di Bali, Istri Kapolri Perintahkan Cek Rute Lari demi Keselamatan Peserta

JawaPos.com - Panitia Kemala Run 2026 terus mematangkan persiapan gelaran lari berskala internasional yang akan digelar pada 19 April 2026 di Bali. Ketua Panitia, Deni Agus Suryonugroho telah mengecek langsung jalur atau rute yang akan dilalui peserta di Bali United Training Center.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan jalur sudah aman dilalui oleh para peserta. Sehingga, lomba bisa berjalan aman tanpa kendala berarti.

“Atas perintah Ibu Ketua Umum Bhayangkari, kami melaksanakan pengecekan jalur yang akan dilalui peserta. H-2 pelaksanaan, hari ini (Jumat 19 April 2026) kami memastikan kesiapan rute,” ujar Deni Agus Suryo, Jumat (17/4).

Istri Kakorlantas Polri itu ingin peserta mengikuti lomba dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu, kesiapan jalur dianggap salah satu hal krusial yang harus mendapat perhatian besar.

“Pengecekan jalur ini kami lakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta. Ini juga menjadi bagian dari upaya panitia dalam memaksimalkan kesiapan ajang lari yang digagas oleh Yayasan Kemala Bhayangkari,” imbuhnya.

Upaya tersebut dilakukan agar Kemala Run 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga kompetitif, tetapi juga menjadi pesta rakyat yang meriah serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Bali.

Kemala Run 2026 menghadirkan tiga kategori lomba, yakni 5K, 10K, dan Half Marathon (21K). Rute lari akan melintasi kawasan pesisir yang indah, seperti Jalan Pantai Saba, Jalan Pantai Purnama, hingga Jalan By Pass IB Mantra yang dikenal memiliki panorama khas Bali.

Lebih dari sekadar ajang olahraga, Kemala Run 2026 juga mengusung konsep sport tourism dan charity. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata melalui kehadiran peserta dari berbagai daerah dan mancanegara, sekaligus memperkenalkan keindahan destinasi lokal.

Terkait dengan charity, sebagian hasil kegiatan akan disalurkan untuk mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan, menjadikan Kemala Run 2026 sebagai wadah kolaborasi antara gaya hidup sehat, promosi pariwisata, dan kepedulian sosial.