Driver Ojol Dianiaya di Labuan Bajo, Dianggap Jemput Turis Asing di Sekitar Bandara

JawaPos.com - Pengemudi ojek online (ojol) bernama Donatus Darso mengalami penganiayaan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penganiayaan ini diduga karena korban mengambil penumpang di sekitar Bandara Internasional Komodo, Manggarai Barat.

Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang menyatakan telah menerima laporan tersebut. Penyelidikan tengah dilakukan dilakukan oleh petugas.

“Kami sudah menerima laporannya. Saat ini tim penyidik tengah melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi para pelaku,” kata Christian, Kamis (16/4).

Sementara itu, Donatus mengaku mengalami trauma akibat penganiayaan ini. Dia bahkan sempat berhenti bekerja beberapa hari karena takut.

“Trauma. Sudah dua hari tidak kerja,” ucapnya.

Dia menjelaskan, pelaku penyeroyokan diperkirakan berjumlah 7-9 orang. Pelaku diduga melakukan penendangan, pemukulan, hingga mencekik leher.

“Saya dipukul dan ditendang sampai jatuh di tengah aspal, untung tidak ada mobil lewat. Saya sempat bangun, naik motor lagi, tapi dipukul lagi,” imbuhnya.

Donatus mengaku saat itu dia hendak menjemput penumpang asal Eropa di Bandara Komodo. Adanya aturan tidak boleh menjemput di area bandara, membuat Donatus meminta penumpang jalan menjauh dari pintu keluar bandara.