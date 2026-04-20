Jaga Ekosistem Pulau Messah, MPMX Lakukan Transplantasi Terumbu Karang

GM Corporate Communication & Sustainability, Natalia Lusnita. (dok. MPMX)
JawaPos.com - Sebagai salah satu ekosistem paling penting di laut, terumbu karang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Tidak hanya menjadi habitat berbagai biota laut, terumbu karang juga berkontribusi dalam melindungi garis pantai dari abrasi, serta mendukung sektor perikanan dan pariwisata bahari.
Melihat peran penting tersebut, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (kode ticker: MPMX) meluncurkan program transplantasi terumbu karang di Desa Pasir Putih, Pulau Messah, Labuan Bajo, NTT. Program ini merupakan bagian dari inisiatif MPM Green Action 2026, yang berfokus pada pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.
GM Corporate Communication & Sustainability, Natalia Lusnita menyampaikan bahwa pihaknya menyadari bahwa keberlanjutan lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui program transplantasi terumbu karang ini, MPMX tidak hanya berupaya menjaga ekosistem laut, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan," tutur Natalia dalam keterangannya, Senin (20/4).
Di wilayah seperti NTT yang dikenal memiliki potensi unggulan di sektor pariwisata bahari, keberadaan terumbu karang menjadi faktor kunci dalam menunjang keberlanjutan lingkungan, sekaligus sumber penghidupan masyarakat pulau dan pesisir.
Pemilihan Pulau Messah sebagai lokasi program berdasarkan rekomendasi dan koordinasi dengan Balai Taman Nasional Komodo. Melalui kajian yang dilakukan, Pulau Messah diidentifikasi sebagai salah satu lokasi prioritas yang mengalami kerusakan terumbu karang yang cukup signifikan.
"Inisiatif ini melanjutkan komitmen MPMX dalam pelestarian lingkungan di wilayah NTT. Sebelumnya, pada 2022-2025, kami telah melakukan penanaman 100 ribu mangrove di Desa Golo Sepang yang terintegrasi dengan program pemberdayaan masayarakat yaitu budi daya kepiting bakau dan pembinaan UMKM berbasis potensi lokal," lanjut Natalia.
Tahun ini, MPMX menargetkan penanaman 500 bibit terumbu karang menggunakan 20 unit spider frame sebagai media transplantasi.
