Miris! Tubuh Penuh Luka Lebam, Bocah 3 Tahun di Kediri Tewas Dianiaya Neneknya Sendiri

Bocah tiga tahun di Kota Kediri ditemukan meninggal dunia penuh lebam di rumahnya. Ia diduga menjadi korban penganiayaan neneknya sendiri. (Radar Kediri)
JawaPos.com-Nasib nahas dialami oleh bocah laki-laki 3 tahun berinisial MAM. Ia ditemukan tak bernyawa di rumahnya yang berada di daerah Bahubendo, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur.
Penemuan ini membuat masyarakat sekitar geger. Terlebih, polisi mengungkap saat ditemukan, tubuh korban penuh luka lebam, yang membuat publik curiga bahwa korban diduga dianiaya hingga meninggal.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri, MAM ditemukan tak bernyawa oleh sepupunya sendiri bernama RF pada Rabu (15/4) sekitar pukul 17.00 WIB. RF pun segera meminta bantuan kepada tetangga.
"Sepupunya ini minta tolong, anak saya langsung ke sana. Saat diperiksa, ternyata Ni sudah meninggal dunia" tutur tetangga korban, Suparno kepada Jawa Pos Radar Kediri, dikutip pada Jumat (17/4).
Jasad MAM ditemukan dengan kondisi memprihatinkan, yakni penuh luka-luka lebam di pelipis dan sekujur tubuhnya. "Ada biru-biru di pelipis, sama di dalam tubuhnya," imbuh kakek dari 3 cucu tersebut.
Tetangga MAM pun langsung melaporkan ke pihak berwajib. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rumah MAM juga telah dipasangi garis polisi.
Kasatreskrim Polres Kediri Kota, AKP Achmad Elyasarif Martadinata mengatakan setelah mendapat laporan dari warga setempat, pihaknya langsung menuju rumah korban dan melakukan olah TKP.
Setelah melakukan rangkaian penyelidikan, dari olah TKP, barang bukti, hingga pemeriksaan saksi, polisi menetapkan S, 64 tahun, yang tak lain anak nenek korban sebagai tersangka dugaan penganiayaan berujung kematian.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?