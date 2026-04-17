Miris! Tubuh Penuh Luka Lebam, Bocah 3 Tahun di Kediri Tewas Dianiaya Neneknya Sendiri

JawaPos.com-Nasib nahas dialami oleh bocah laki-laki 3 tahun berinisial MAM. Ia ditemukan tak bernyawa di rumahnya yang berada di daerah Bahubendo, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur.

Penemuan ini membuat masyarakat sekitar geger. Terlebih, polisi mengungkap saat ditemukan, tubuh korban penuh luka lebam, yang membuat publik curiga bahwa korban diduga dianiaya hingga meninggal.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri, MAM ditemukan tak bernyawa oleh sepupunya sendiri bernama RF pada Rabu (15/4) sekitar pukul 17.00 WIB. RF pun segera meminta bantuan kepada tetangga.

"Sepupunya ini minta tolong, anak saya langsung ke sana. Saat diperiksa, ternyata Ni sudah meninggal dunia" tutur tetangga korban, Suparno kepada Jawa Pos Radar Kediri, dikutip pada Jumat (17/4).

Jasad MAM ditemukan dengan kondisi memprihatinkan, yakni penuh luka-luka lebam di pelipis dan sekujur tubuhnya. "Ada biru-biru di pelipis, sama di dalam tubuhnya," imbuh kakek dari 3 cucu tersebut.

Tetangga MAM pun langsung melaporkan ke pihak berwajib. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rumah MAM juga telah dipasangi garis polisi.

Kasatreskrim Polres Kediri Kota, AKP Achmad Elyasarif Martadinata mengatakan setelah mendapat laporan dari warga setempat, pihaknya langsung menuju rumah korban dan melakukan olah TKP.