Pemkab Malang Tolak Derbi Jatim Persebaya vs Arema Digelar di Stadion Kanjuruhan, Ungkap Luka Lama Belum Pulih

Ilustrasi laga Derbi Jawa Timur antara Arema FC vs Persebaya Surabaya dirumorkan akan digelar di Stadion Batakan. (Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengusulkan agar pertandingan sepak bola antara Persebaya Surabaya dan Arema FC pada 28 April 2026 digelar di Stadion Kanjuruhan. Hal ini mengacu pada kerusuhan yang pernah terjadi pada 2022 silam hingga banyaknya korban jiwa berjatuhan.
“Pemkab Malang tidak merekomendasikan laga Derby Jatim digelar di Kanjuruhan,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono dalam diskusi bertajuk ‘Malang Raya Roundtable: Mencari Konsesus Publik Jelang Derby Jatim’ di kawasan Klojen, Kota Malang, Rabu (15/4).
Rahmat mengatakan, tragedi 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan masih menyisakan luka mendalam. Sehingga, dianggap belum siap untuk menggelar laga dengan intensitas panas.
“Ini ada luka yang belum pulih, yang belum bisa disembuhkan,” imbuhnya.
Baca Juga:Harry Maguire Dapat Sanksi Tambahan, Absen saat Manchester United Bertandang ke Markas Chelsea
Sikap pemda nantinya akan disampaikan oleh Bupati Malang, Sanusi, dalam rapat bersama Polres setempat. Dia mengatakan bahwa izin pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur itu sampai saat ini memang belum keluar.
“Nanti bupati akan rapat di Polres tidak akan merekomendasikan Kanjuruhan. Ijin sampai sekarang belum keluar,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PSSI Kabupaten Malang, Muhammad Ukasyah Ali Murtadho mengatakan, sikap pemda sudah cukup menjadi alasan untuk membatalkan pertandinga digelar di Stadion Kanjuruhan.
“Kalau sudah dinyatakan Pemkab Malang tidak merekomendasikan Derby Jatim digelar di Kanjuruhan, itu sudah menjadi salah satu unsur untuk membatalkan pertandingan,” ujar Ali.
Selain itu, kata Ali, Polres Malang juga sudah menyatakan sikap tidak siap mengawal pertandingan Arema vs Persebaya di Kanjuruhan. Sehingga, laga berpotensi dipindah tempat.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026