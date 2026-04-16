Pemkab Malang Tolak Derbi Jatim Persebaya vs Arema Digelar di Stadion Kanjuruhan, Ungkap Luka Lama Belum Pulih

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengusulkan agar pertandingan sepak bola antara Persebaya Surabaya dan Arema FC pada 28 April 2026 digelar di Stadion Kanjuruhan. Hal ini mengacu pada kerusuhan yang pernah terjadi pada 2022 silam hingga banyaknya korban jiwa berjatuhan.

“Pemkab Malang tidak merekomendasikan laga Derby Jatim digelar di Kanjuruhan,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono dalam diskusi bertajuk ‘Malang Raya Roundtable: Mencari Konsesus Publik Jelang Derby Jatim’ di kawasan Klojen, Kota Malang, Rabu (15/4).

Rahmat mengatakan, tragedi 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan masih menyisakan luka mendalam. Sehingga, dianggap belum siap untuk menggelar laga dengan intensitas panas.

“Ini ada luka yang belum pulih, yang belum bisa disembuhkan,” imbuhnya.

Sikap pemda nantinya akan disampaikan oleh Bupati Malang, Sanusi, dalam rapat bersama Polres setempat. Dia mengatakan bahwa izin pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur itu sampai saat ini memang belum keluar.

“Nanti bupati akan rapat di Polres tidak akan merekomendasikan Kanjuruhan. Ijin sampai sekarang belum keluar,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PSSI Kabupaten Malang, Muhammad Ukasyah Ali Murtadho mengatakan, sikap pemda sudah cukup menjadi alasan untuk membatalkan pertandinga digelar di Stadion Kanjuruhan.

“Kalau sudah dinyatakan Pemkab Malang tidak merekomendasikan Derby Jatim digelar di Kanjuruhan, itu sudah menjadi salah satu unsur untuk membatalkan pertandingan,” ujar Ali.