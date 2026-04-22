Tak Berkaca Tragedi Kanjuruhan! Bentrokan Suporter Pecah, Polisi Tembakkan Gas Air Mata di Superclasico Paraguay

Polisi menembakkan gas air mata saat bentrokan pecah di Superclasico Paraguay di Stadion Defensores del Chaco. (Instagram/@indo.awaydays)
JawaPos.com — Superclasico Paraguay yang seharusnya jadi pesta sepak bola justru berubah jadi mimpi buruk. Bentrokan suporter pecah di tribun hingga memaksa laga dihentikan, mengingatkan kembali pada luka lama Tragedi Kanjuruhan di Indonesia.
Pertandingan panas antara Club Olimpia dan Cerro Porteno berakhir kacau di Estadio Defensores del Chaco, Minggu malam. Laga bahkan tak sampai setengah jam sebelum akhirnya dihentikan akibat situasi yang tak terkendali.
Wasit Juan Gabriel Benitez mengambil keputusan tegas menghentikan pertandingan saat menit ke-29. Kerusuhan di salah satu tribun memicu ratusan suporter masuk ke lapangan, menciptakan kekacauan besar di dalam stadion.
Baca Juga:Persis Solo Tantang Arema FC di Kanjuruhan, Milomir Seslija Optimistis Lanjutkan Tren Positif
Situasi semakin memburuk ketika aparat kepolisian merespons dengan menembakkan peluru karet dan gas air mata.
Kepanikan tak terhindarkan, para penonton berlarian mencari perlindungan di tengah kondisi yang semakin mencekam.
Rekaman siaran televisi memperlihatkan momen dramatis saat suporter berhamburan ke lapangan. Beberapa keluarga terlihat berusaha melindungi diri di tengah situasi yang berubah menjadi sangat berbahaya.
Baca Juga:Pemkab Malang Tolak Derbi Jatim Persebaya vs Arema Digelar di Stadion Kanjuruhan, Ungkap Luka Lama Belum Pulih
Pihak kepolisian menyebut kericuhan sebenarnya sudah mulai sejak sebelum pertandingan dimulai. Pendukung Cerro Porteño yang datang terlambat disebut mencoba masuk tanpa tiket, memicu gesekan di luar stadion.
Komandan Kepolisian Nasional Cesar Silguero mengungkapkan dampak dari insiden tersebut. Sebanyak 11 petugas polisi mengalami luka-luka dan 31 suporter diamankan dengan berbagai tuduhan.
Pernyataan tegas juga datang dari Presiden Cerro Porteño, Blas Reguera. Ia menyebut insiden ini sebagai malam yang menyedihkan bagi sepak bola Paraguay.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara