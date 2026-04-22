Tak Berkaca Tragedi Kanjuruhan! Bentrokan Suporter Pecah, Polisi Tembakkan Gas Air Mata di Superclasico Paraguay

JawaPos.com — Superclasico Paraguay yang seharusnya jadi pesta sepak bola justru berubah jadi mimpi buruk. Bentrokan suporter pecah di tribun hingga memaksa laga dihentikan, mengingatkan kembali pada luka lama Tragedi Kanjuruhan di Indonesia.

Pertandingan panas antara Club Olimpia dan Cerro Porteno berakhir kacau di Estadio Defensores del Chaco, Minggu malam. Laga bahkan tak sampai setengah jam sebelum akhirnya dihentikan akibat situasi yang tak terkendali.

Wasit Juan Gabriel Benitez mengambil keputusan tegas menghentikan pertandingan saat menit ke-29. Kerusuhan di salah satu tribun memicu ratusan suporter masuk ke lapangan, menciptakan kekacauan besar di dalam stadion.

Situasi semakin memburuk ketika aparat kepolisian merespons dengan menembakkan peluru karet dan gas air mata.

Kepanikan tak terhindarkan, para penonton berlarian mencari perlindungan di tengah kondisi yang semakin mencekam.

Rekaman siaran televisi memperlihatkan momen dramatis saat suporter berhamburan ke lapangan. Beberapa keluarga terlihat berusaha melindungi diri di tengah situasi yang berubah menjadi sangat berbahaya.

Pihak kepolisian menyebut kericuhan sebenarnya sudah mulai sejak sebelum pertandingan dimulai. Pendukung Cerro Porteño yang datang terlambat disebut mencoba masuk tanpa tiket, memicu gesekan di luar stadion.

Komandan Kepolisian Nasional Cesar Silguero mengungkapkan dampak dari insiden tersebut. Sebanyak 11 petugas polisi mengalami luka-luka dan 31 suporter diamankan dengan berbagai tuduhan.