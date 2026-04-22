Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 23 April 2026 | 03.06 WIB

Tak Berkaca Tragedi Kanjuruhan! Bentrokan Suporter Pecah, Polisi Tembakkan Gas Air Mata di Superclasico Paraguay

Polisi menembakkan gas air mata saat bentrokan pecah di Superclasico Paraguay di Stadion Defensores del Chaco. (Instagram/@indo.awaydays)

JawaPos.com — Superclasico Paraguay yang seharusnya jadi pesta sepak bola justru berubah jadi mimpi buruk. Bentrokan suporter pecah di tribun hingga memaksa laga dihentikan, mengingatkan kembali pada luka lama Tragedi Kanjuruhan di Indonesia.

Pertandingan panas antara Club Olimpia dan Cerro Porteno berakhir kacau di Estadio Defensores del Chaco, Minggu malam. Laga bahkan tak sampai setengah jam sebelum akhirnya dihentikan akibat situasi yang tak terkendali.

Wasit Juan Gabriel Benitez mengambil keputusan tegas menghentikan pertandingan saat menit ke-29. Kerusuhan di salah satu tribun memicu ratusan suporter masuk ke lapangan, menciptakan kekacauan besar di dalam stadion.

Situasi semakin memburuk ketika aparat kepolisian merespons dengan menembakkan peluru karet dan gas air mata.

Kepanikan tak terhindarkan, para penonton berlarian mencari perlindungan di tengah kondisi yang semakin mencekam.

Rekaman siaran televisi memperlihatkan momen dramatis saat suporter berhamburan ke lapangan. Beberapa keluarga terlihat berusaha melindungi diri di tengah situasi yang berubah menjadi sangat berbahaya.

Pihak kepolisian menyebut kericuhan sebenarnya sudah mulai sejak sebelum pertandingan dimulai. Pendukung Cerro Porteño yang datang terlambat disebut mencoba masuk tanpa tiket, memicu gesekan di luar stadion.

Komandan Kepolisian Nasional Cesar Silguero mengungkapkan dampak dari insiden tersebut. Sebanyak 11 petugas polisi mengalami luka-luka dan 31 suporter diamankan dengan berbagai tuduhan.

Pernyataan tegas juga datang dari Presiden Cerro Porteño, Blas Reguera. Ia menyebut insiden ini sebagai malam yang menyedihkan bagi sepak bola Paraguay.

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Persis Solo Tantang Arema FC di Kanjuruhan, Milomir Seslija Optimistis Lanjutkan Tren Positif - Image
Sepak Bola Indonesia

Persis Solo Tantang Arema FC di Kanjuruhan, Milomir Seslija Optimistis Lanjutkan Tren Positif

Sabtu, 18 April 2026 | 04.39 WIB

Pemkab Malang Tolak Derbi Jatim Persebaya vs Arema Digelar di Stadion Kanjuruhan, Ungkap Luka Lama Belum Pulih - Image
Berita Daerah

Pemkab Malang Tolak Derbi Jatim Persebaya vs Arema Digelar di Stadion Kanjuruhan, Ungkap Luka Lama Belum Pulih

Kamis, 16 April 2026 | 17.22 WIB

Jelang Derbi Jatim, Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya Terancam Pindah dari Kanjuruhan - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Derbi Jatim, Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya Terancam Pindah dari Kanjuruhan

Kamis, 16 April 2026 | 17.13 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

