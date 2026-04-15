Gubernur Sultra Minta BPK RI Perkuat Keamanan Siber untuk Jaga Kepercayaan Publik

JawaPos.com - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, meminta dukungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam memperkuat sistem keamanan siber di Bank Sultra. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri sesi sharing bersama Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi. Dalam kesempatan itu, Andi Sumangerukka menegaskan komitmennya untuk menjadikan Bank Sultra sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah.

“Tantangan cyber security menjadi prioritas. Kami memohon dukungan BPK untuk memastikan sistem informasi kami kuat dan terlindungi,” kata Andi Sumangerukka, Rabu (15/4).

Menurutnya, keamanan sistem informasi memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan keberlanjutan kinerja Bank Sultra di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Gubernur yang berlatar belakang militer itu juga menekankan pentingnya peran BPK RI sebagai mitra strategis. Ia menekankan, dukungan yang diberikan tidak hanya dalam fungsi pemeriksaan, tetapi juga dalam mendorong perbaikan tata kelola perusahaan.

“Kami memandang BPK RI sebagai strategic partner, terutama dalam memastikan setiap langkah ekspansi dan pengelolaan dana daerah berjalan transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Selain itu, ia turut meminta dukungan BPK RI dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan, khususnya dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit secara sehat, produktif, dan tepat sasaran.

Andi juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Fathan Subchi yang dinilai memberikan kontribusi positif melalui diskusi mengenai penguatan intermediasi perbankan dan ketahanan siber di lingkungan Bank Sultra.