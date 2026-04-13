Eks Dosen UIN Malang Yai Mim Meninggal di Tahanan Polres, usai Viral Ribut dengan Tetangga

Dosen nonaktif di Pascasarjana UIN Maliki Malang, Imam Muslimin mengundurkan diri setelah video perseteruannya dengan tetangga viral di medsos. (TikTok @sahara_vibesssss)
JawaPos.com - Eks Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim, dikabarkan meninggal dunia di Rutan Polresta Malang Kota pada Senin siang (13/4).
Kabar meninggalnya Yai Mim dibenarkan oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana.
Namun, ia belum bisa menjelaskan lebih lengkap mengenai waktu dan penyebab kematian Yai Mim.
"Benar, untuk kronologi lengkap dan pejelasan silahkan ke Kasatreskrim atau Kasihumas, ya," tutur Kombes Pol Putu, ketika dihubungi JawaPos.com melalui pesan WhatsApp, Senin (13/4).
Baca Juga:11 Spot Kuliner Bubur Manado Termantul di Malang dengan Rasa Otentik Khas Sulawesi, Cocok Buat Sarapan
Nama Yai Mim sempat santer dibicarakan di media sosial, setelah video perseteruannya dengan tetangga bernama Nurul Sahara, viral di media sosial. Upaya mediasi dilakukan, namun tak menemukan titik temu.
Perselisihan kemudian berlanjut ke ranah hukum. Pada September 2025, kedua pihak saling melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polresta Malang Kota.
Selanjutnya, Yai Mim juga melaporkan dugaan penistaan agama dan persekusi pada Oktober 2025.
Laporan tersebut kemudian dibalas oleh Sahara dengan laporan dugaan pelecehan seksual dan pornografi.
Pada 19 Januari 2026, Polresta Malang Kota menetapkan Yai Mim sebagai tersangka.
"Kami masih menunggu hasil dari Rumah Sakit Syaiful Anwar tentang penyebab meninggalnya (Yai Mim)," imbuh Kapolresta Malang Kota.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik