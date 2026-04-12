Cegah Pertarungan Liar, Korlantas Polri Wadahi Bakat Petarung Lewat Kejurnas Tinju di Jepara

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menaruh perhatian terhadap kejahatan jalanan. Oleh karena itu, dia berusaha menyediakan wadah resmi bagi generasi muda yang hobi melakukan pertarungan.

Polri bersama Pemkab Jepara, Jawa Tengah menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tinju Gaya Bebas bertajuk Kakorlantas Polri Cup 2026 di Alun-Alun Jepara.

Event yang digelar oleh Freestyle Boxing Federation (FBO) Jepara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Jepara ke-477. Kejurnas ini mempertemukan para atlet dari berbagai daerah untuk memperebutkan Sabuk Piala Kakorlantas Polri 2026 dan Bupati Jepara Cup.

Agus menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan ini sekaligus merayakan hari jadi Jepara.

“Saya dari Mabes Polri menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kegiatan ini. yang paling utama, selamat Hari Jadi Kabupaten Jepara ke-477," kata Agus, Minggu (12/4).

Jenderal bintang dua Polri ini berharap jalannya kompetisi dipenuhi sportivitas. Dengan begitu, bisa menghasilkan atlet berprestasi dengan kualitas tinggi.

"Kami juga mengapresiasi panitia yang telah menyelenggarakan event ini. Luar biasa, semoga Kabupaten Jepara selalu menyala,” imbuhnya.