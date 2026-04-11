Banu Adikara
12 April 2026, 05.26 WIB

Ekspansi Gerai di Tengah Meningkatnya Tren Investasi Emas

JawaPos.com – Tren kenaikan harga emas global dalam beberapa waktu terakhir mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap logam mulia sebagai instrumen lindung nilai dan investasi.

Mengutip ANTARA, Data World Gold Council mencatat permintaan emas dunia mencapai 5.002 ton pada 2025.

Ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan kebutuhan investor terhadap aset safe haven.

Di Indonesia, permintaan emas konsumen juga menunjukkan tren positif.

World Gold Council mencatat total permintaan emas mencapai 48,2 ton sepanjang 2025, dengan lonjakan permintaan emas batangan dan koin hingga 29 persen sebagai bentuk perlindungan nilai kekayaan masyarakat.

Sementara itu, harga emas domestik pada awal April 2026 masih berada di level tinggi, dengan harga emas batangan berada di kisaran Rp2,8 juta hingga Rp2,85 juta per gram dan tren penguatan yang masih berlanjut di pasar.

Di tengah momentum tersebut, Jual Emas Indonesia ikut menawarkan layanan jual beli emas yang menekankan transparansi harga dan buyback kompetitif dengan membuka cabang baru di Pasar Lama, Tangerang.

Founder Jual Emas Indonesia Benjamin Master Adhisurya dalam keterangan tertulisnya mengatakan, kehadiran gerai baru ini merupakan upaya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap transaksi emas yang cepat, aman, dan transparan di tengah meningkatnya permintaan pasar.

Menurutnya, model bisnis perusahaan mengandalkan margin tipis dengan volume transaksi tinggi sehingga mampu menawarkan harga buyback yang kompetitif sekaligus harga logam mulia yang lebih terjangkau.

“Kami membawa standar baru Jual Emas Indonesia melalui tagline tercepat, tertinggi, terpercaya. Masyarakat bisa menjual emas dengan proses cepat, mendapatkan harga beli tinggi, serta merasakan pengalaman transaksi yang aman dan transparan,” ujar pria yang akrab disapa Iben itu.

