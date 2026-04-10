Turun ke Basis OPM di Kabupaten Puncak, Panglima Koops TNI Habema Terjun Langsung ke Distrik Gome

JawaPos.com - Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga turun langsung ke salah satu daerah yang menjadi basis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Rabu pekan ini (8/4). Dia datang untuk menemui masyarakat yang tinggal di distrik tersebut.

Mengenakan seragam lengkap dengan pelindung dada dan kepala, Mayjen Yudha memimpin langsung pelaksanaan kegiatan bakti sosial di Distrik Gome. Salah seorang jenderal bintang dua TNI AD berlatar belakang Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tersebut memimpin langsung pelaksanaan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako, pelayanan kesehatan, dan pemberian makan bergizi gratis.

Dalam keterangan resmi yang diterima oleh awak media pada Jumat (10/4), Kepala Penerangan (Kapen) Koops TNI Habema Letkol Infanteri Wirya Artha Diguna menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Selain itu, Koops TNI Habema ingin memastikan masyarakat dalam keadaan aman dan nyaman.

”Kegiatan bakti sosial ini, mendapatkan antusias dari masyarakat Distrik Gome yang merasa terbantu dengan kehadiran TNI. Selain itu, juga kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Tengah,” kata Wirya.

Dalam keterangan resmi tersebut, Mayjen Yudha yang belum lama ini ditunjuk menjadi pangkoops TNI Habema bertolak dari Bandara Internasional Mozes Kilangin di Timika menuju Bandara Aminggaru Ilaga bersama jajarannya. Rombongan menggunakan pesawat Caravan dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Distrik Gome untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial.

”Pangkoops TNI Habema beserta rombongan disambut oleh Kepala Distrik Gome Agustinus Murib serta menerima noken Papua sebagai simbol penghormatan, kedamaian, dan persaudaraan,” ucap Wirya.