Geger Porsche Macan Rp 2,6 Miliar Berplat Dinas Militer di Jalan Raya, TNI: Palsu!

JawaPos.com - Jagad media sosial kembali dihebohkan oleh aksi pamer kendaraan di jalan raya. Kali ini, sebuah mobil mewah SUV Porsche Macan berwarna hitam tertangkap kamera menggunakan plat nomor dinas instansi militer. Foto tersebut langsung viral dan memicu perbincangan hangat di kalangan netizen.

Mobil mewah tersebut terlihat melintas dengan plat dinas berwarna merah khas kendaraan operasional TNI bernomor 84155-00.

Sontak, unggahan ini memancing kritik tajam. Pasalnya, harga Porsche Macan di Indonesia berkisar antara Rp1,7 miliar hingga Rp2,65 miliar, angka yang dinilai tidak wajar untuk sebuah mobil dinas operasional yang dibiayai negara.

Foto viral yang pertama kali diunggah oleh akun @krisnaharefa ini langsung memicu reaksi publik setelah dibagikan ulang hingga ribuan kali di berbagai platform.

"Penasaran biar bisa dapet mobil dinas porsche di indonesia itu pangkatnya harus setinggi apa ya?," tulisnya di Threads.

Sebagai informasi, untuk varian terbaru seperti All-New Porsche Macan (termasuk varian listrik/EV), harga off-the-road di Indonesia bahkan bisa menembus Rp2,49 miliar hingga Rp3,150 miliar.

Respons Tegas Mabes TNI: Tidak Ada Porsche untuk Mobil Dinas Melihat kegaduhan yang terjadi di ruang publik, pihak militer langsung memberikan klarifikasi resmi. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Muhammad Nas menegaskan bahwa kendaraan operasional dinas TNI sama sekali tidak ada yang menggunakan merek mobil mewah asal Jerman tersebut.

"Saya tegaskan bahwa kendaraan dinas TNI tidak ada yang menggunakan jenis Porsche," ujar Brigjen Muhammad Nas.