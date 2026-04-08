Pentingnya Fasilitas Ruang Rawat Inap Premium untuk Penanganan Pasien

JawaPos.com – Kehadiran ruang rawat inap premium dinilai semakin penting dalam mendukung penanganan pasien secara menyeluruh. Tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga kenyamanan, kemudahan akses, hingga pendampingan selama masa perawatan.

Hal ini terlihat dari pengembangan fasilitas rawat inap premium yang kini mengedepankan pendekatan personal dan terintegrasi. Konsep tersebut dinilai mampu membantu pasien menjalani proses pengobatan dengan lebih tenang, sekaligus memastikan kebutuhan medis dan administratif terpenuhi secara optimal.

Sejalan dengan itu, RS Awal Bros Group bersama Asuransi BRI Life meresmikan fasilitas rawat inap premium bernama The Private Suites yang diluncurkan serentak di 10 rumah sakit di wilayah Kepulauan Riau dan Riau pada 8 April 2026. Peresmian dilakukan di dua lokasi, yakni RS Awal Bros Batam dan RS Awal Bros Riau Pekanbaru, dengan dihadiri jajaran manajemen kedua institusi.

Fasilitas ini mengintegrasikan layanan medis dengan sistem pendampingan pasien yang lebih personal. Pasien yang dirawat juga mendapatkan akses ke berbagai pusat layanan unggulan, seperti penanganan jantung dan pembuluh darah, kanker, hingga neurologi.

CEO RS Awal Bros Group Arfan Awaloeddin menjelaskan bahwa keberadaan fasilitas ini ditujukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien selama proses pemulihan.

“Kami menyediakan infrastruktur medis terbaik di The Private Suites, guna menjamin ketenangan pasien selama masa pemulihan. Sinergi dengan BRI Life melengkapi fasilitas ini dengan sentuhan layanan prioritas, di mana pasien didampingi oleh Personal Care Officer (PCO) untuk memastikan seluruh proses medis dan administrasi berjalan seamless,” ujarnya, Rabu (8/4).

Dalam kolaborasi ini, kehadiran Personal Care Officer (PCO) menjadi salah satu elemen penting. Petugas ini berperan sebagai pendamping yang membantu pasien mengakses layanan medis sekaligus mengurus kebutuhan administratif dalam satu sistem terpadu.

Selain itu, fasilitas pendukung lain juga tersedia, seperti layanan terapi oksigen hiperbarik untuk membantu penyembuhan luka serta teknologi diagnostik berbasis kedokteran nuklir.