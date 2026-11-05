Bangkalan Borong 3 Wilwatikta Awards 2026, Bupati Lukman Ingatkan Jangan Cepat Puas

JawaPos.com - Pemkab Bangkalan meraih tiga penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di bidang pangan, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia dalam acara yang digelar di Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10). Capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintahan Bangkalan yang dikomandoi Bupati Lukman Hakim dan Wakil Bupati Moch. Fauzan Ja'far untuk meningkatkan kinerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Tiga penghargaan itu mencakup kedaulatan pangan untuk komoditas beras, daya tarik investasi, serta inspirator pengembangan SDM yang berdaya saing. Apresiasi tersebut menempatkan tiga sektor strategis pembangunan Bangkalan sebagai perhatian utama dalam momentum penganugerahan tahun ini.

Namun, Lukman tidak ingin penghargaan tersebut membuat jajaran pemerintah daerah berhenti berbenah dan merasa seluruh pekerjaan sudah selesai. Ia justru meminta capaian itu menjadi motivasi untuk memperkuat pelayanan serta memastikan kemajuan daerah benar-benar dirasakan warga.

Tiga Penghargaan untuk Sektor Apa Saja?

Pemkab Bangkalan memperoleh apresiasi atas pembangunan pada sektor pangan, investasi, dan sumber daya manusia yang memiliki keterkaitan dalam kehidupan masyarakat. Ketiganya menyangkut kemampuan daerah menjaga produktivitas pertanian, menarik keterlibatan dunia usaha, serta menyiapkan masyarakat yang mampu mendukung keberlanjutan pembangunan.

Pada bidang pangan, penghargaan yang diterima Bangkalan secara khusus berkaitan dengan komoditas beras. Sementara itu, dua penghargaan lainnya menyoroti daya tarik investasi dan peran sebagai inspirator pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Lukman menjelaskan, pertanian produktif menjadi kebutuhan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi memerlukan keterlibatan investor agar aktivitas pembangunan mendapat dukungan dari dunia usaha.

Keberlanjutan kedua aspek tersebut, menurut Lukman, membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Penjelasan itu memperlihatkan hubungan antara penghargaan sektor pangan, investasi, dan pengembangan SDM yang diterima Pemkab Bangkalan pada malam penganugerahan.

Dengan demikian, tiga penghargaan tersebut membawa pesan mengenai pentingnya kesinambungan kerja di berbagai bidang pembangunan daerah. Produktivitas pertanian, keterlibatan investor, serta kemampuan masyarakat menjadi bagian dari arah kemajuan yang disampaikan Lukman setelah penghargaan diraih.