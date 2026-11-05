Ngawi Raih JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026, Kerja Keras Petani di Balik Kedaulatan Pangan

JawaPos.com — Kabupaten Ngawi meraih penghargaan kategori Kedaulatan Pangan komoditas beras pada JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10). Trofi ini sebagai apresiasi atas konsistensi pengembangan sektor pertanian daerah.

Capaian tersebut menegaskan peran Ngawi dalam mendukung pasokan pangan sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Penghargaan ini membawa perhatian pada kerja bersama yang menopang sektor pertanian Kabupaten Ngawi. Di balik apresiasi kepada pemerintah daerah, ada kontribusi petani dan masyarakat dalam menjaga produktivitas serta mendukung ketahanan pangan.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menempatkan capaian tersebut sebagai hasil keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak bekerja sendiri dalam membangun pertanian, sebab aktivitas petani menjadi bagian penting dari keberlanjutan sektor tersebut.

Apa yang Mengantarkan Ngawi Meraih Penghargaan Kedaulatan Pangan?

Kabupaten Ngawi mendapat penghargaan Kedaulatan Pangan dalam JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 atas capaian dan konsistensinya mengembangkan pertanian, khususnya komoditas beras. Pengakuan itu berkaitan dengan peran daerah dalam mendukung pasokan pangan melalui kontribusi sektor pertanian dan produktivitas petani.

Komoditas beras menjadi fokus dalam kategori penghargaan yang diraih Ngawi. Karena itu, capaian tersebut memiliki kaitan langsung dengan upaya menjaga keberlanjutan pertanian sekaligus mempertahankan kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan.

Acara penganugerahan berlangsung di Legacy Ballroom, Surabaya, pada Jumat (30/10). Panitia mengusung tema “Apresiasi Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Berbasis Data Presisi dan Objektif” sebagai penekanan terhadap dasar penilaian kinerja daerah.

Tema tersebut menempatkan capaian pembangunan dalam kerangka penilaian yang mengutamakan data. Bagi Ngawi, penghargaan sektor pangan menjadi apresiasi atas kinerja pertanian yang selama ini ditopang pemerintah daerah bersama masyarakat.