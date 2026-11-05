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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 5 November 2026 | 17.01 WIB

Pamekasan Raih 2 Wilwatikta Awards 2026, Penduduk Miskin Berkurang 4.940 Orang

Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto (kiri) menerima penghargaan Wilwatikta Awards 2026 untuk kategori pengentasan kemiskinan serta inisiatif pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar (kanan) pada Jumat (30/10). (Dok. JawaPos.com) - Image

Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto (kiri) menerima penghargaan Wilwatikta Awards 2026 untuk kategori pengentasan kemiskinan serta inisiatif pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar (kanan) pada Jumat (30/10). (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemkab Pamekasan meraih dua penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 yang berlangsung di Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10).  Pamekasan meraih penghargaan untuk kategori pengentasan kemiskinan serta inisiatif pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.

Apresiasi dari JawaPos.com tersebut mengiringi perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 4.940 orang dalam setahun. Penghargaan itu diraih di bawah kepemimpinan Bupati K.H. Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto.

Bagi pemerintah kabupaten berjuluk Kota Gerbang Salam tersebut, capaian ini menjadi dorongan untuk memperluas manfaat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dua kategori yang diraih menempatkan persoalan kehidupan warga sebagai perhatian utama dalam pembangunan Pamekasan.

Pengentasan kemiskinan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang semakin baik.

Apa Makna Dua Penghargaan bagi Pamekasan?

Wakil Bupati Sukriyanto yang hadir di Wilwatikta Awards 2026 mewakili Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman memandang dua penghargaan ini sebagai hasil kerja bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut mengambil peran dalam memajukan daerah.

”Terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil dalam memajukan Pamekasan. Ini bisa kita raih karena kerja keras semuanya, termasuk masyarakat,” ungkap Wabup Sukriyanto.

Pernyataan tersebut menegaskan keterlibatan masyarakat dalam perjalanan pembangunan Pamekasan. Penghargaan yang diterima pemerintah daerah pun menjadi apresiasi terhadap kontribusi berbagai pihak, termasuk warga yang ikut mendukung kemajuan daerahnya.

Meski menyambut positif prestasi tersebut, Sukriyanto mengingatkan jajarannya agar menjadikan penghargaan sebagai pemacu semangat. Peningkatan kualitas pelayanan, penguatan tata kelola pemerintahan, dan perluasan manfaat pembangunan menjadi arah yang ingin terus didorong.

”Semoga Kabupaten Pamekasan ke depan tambah maju, tambah berkualitas dan berintegritas,” harapnya. Pesan itu menyertai keberhasilan Pemkab Pamekasan membawa pulang penghargaan untuk dua bidang yang bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Diar Candra
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