Situbondo Raih Wilwatikta Awards 2026, Bupati Rio Rangkul Petani Muda untuk Produktif

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo (kiri) menerima penghargaan kategori Kedaulatan Pangan (Komoditas Beras) dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar pada JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Surabaya, Jumat (30/10)
JawaPos.com — Kabupaten Situbondo meraih penghargaan kategori Kedaulatan Pangan (Komoditas Beras) di ajang JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Surabaya, Jumat (30/10), yang menjadi dorongan untuk meningkatkan produksi beras daerah.
Penghargaan diterima langsung Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, yang menempatkan kerja keras petani dan keterlibatan anak muda sebagai bagian penting pengembangan pertanian. Bagi bupati yang akrab disapa Rio itu, apresiasi tersebut memiliki makna lebih luas daripada pencapaian pemerintah daerah semata.
Ia memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang ikut bekerja, mulai jajaran pemerintah hingga masyarakat yang terlibat langsung dalam sektor pertanian Situbondo. Pesan yang disampaikan seusai menerima penghargaan juga mengarah pada pekerjaan berikutnya, yakni mendorong produksi beras agar terus meningkat.
"Terima kasih atas apresiasinya terhadap pemerintah Kabupaten Situbondo. Tentu ini kerja keras semua pihak, tidak hanya bupati, wakil bupati, tetapi juga semua OPD terutama yang berkaitan dengan penghargaan ini dan masyarakat Situbondo, para petani juga semuanya, semangat terus," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (30/10)
"Terutama para petani muda Situbondo yang sudah kita kumpulkan, mudah-mudahan semakin semangat lagi," ujarnya. Pernyataan itu memperlihatkan perhatian Rio terhadap anak muda yang telah diajak terlibat dalam pengembangan pertanian daerah. Ucapan terima kasih tersebut menempatkan petani sebagai bagian utama dari cerita keberhasilan Situbondo menerima penghargaan pangan.
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