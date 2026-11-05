Raih 3 JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026, Pemkab Mojokerto Bidik Desa Wisata Baru

Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa (kiri) menerima tiga penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar (kanan) di Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10) malam. (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com — Pemerintah Kabupaten Mojokerto meraih tiga penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10) malam. Raihan ini menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mengarahkan perhatian pada pengembangan desa wisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pembangunan di Bumi Majapahit terus bergerak maju.
Tiga penghargaan tersebut mencakup Terbaik I Pengembangan Pariwisata, Terbaik I Kesetaraan Gender, serta Terbaik II Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial.
Capaian dari tiga bidang itu memperlihatkan luasnya sektor pelayanan dan pembangunan yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Muhammad Albarraa menerima langsung penghargaan tersebut dengan didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Nugraha Budhi Sulistya.
Dalam wawancara pada acara itu, bupati yang akrab disapa Gus Bupati tersebut menyampaikan arah peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Apa makna tiga penghargaan bagi Pemkab Mojokerto?
Tiga penghargaan Wilwatikta Awards 2026 menjadi salah satu penanda upaya Pemkab Mojokerto mengoptimalkan program dan pelayanan bagi masyarakat. Namun, perhatian Gus Bupati juga tertuju pada pekerjaan berikutnya, terutama melanjutkan pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Penghargaan pariwisata menempatkan Kabupaten Mojokerto sebagai peraih Terbaik I pada bidang tersebut dalam ajang ini. Pada kesempatan yang sama, daerah berjuluk Bumi Majapahit itu juga memperoleh posisi Terbaik I untuk Kesetaraan Gender.
Sementara itu, penghargaan Terbaik II diberikan untuk kategori Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial. Ketiga kategori tersebut menjadi konteks penting untuk memahami pesan Gus Bupati mengenai kelanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan di berbagai sektor.
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