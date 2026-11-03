Pemkab Banyuwangi Sabet Empat Penghargaan Wilwatikta Awards 2026

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi meraih empat penghargaan dalam ajang Wilwatikta Awards 2026.

Capaian tersebut mencakup Pengentasan Kemiskinan, Lompatan Pertumbuhan Ekonomi, Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial, serta Pengembangan Investasi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Terlebih, penilaian dilakukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami sangat mengapresiasi karena penghargaan yang diberikan ini diambil berdasarkan data BPS. Ini menjadi gambaran bahwa penghargaan ini berkualitas," kata Ipuk di sela penganugerahan penghargaan yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10/2026).

Menurut dia, data menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa menyusun perencanaan dan mengukur dampak program yang dijalankan.

"Karena dengan data itu kita bisa melakukan perencanaan yang baik, kita bisa melakukan prosesnya juga dengan terukur. Tentu dampaknya juga bisa langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

Salah satu capaian yang mendapat penghargaan adalah pengentasan kemiskinan.

Ipuk menyebut angka kemiskinan Banyuwangi mengalami penurunan dari 6,13 persen pada 2025 menjadi 5,6 persen pada 2026.