IPM Capai 82,71, Antarkan Pemkot Kediri Raih Wilwatikta Awards 2026

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati saat menerima penghargaan Wilwatikta Awards 2026. (Dok : JawaPos.com)
JawaPos.com - Kota Kediri berhasil meraih penghargaan Wilwatikta Awards 2026 kategori Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial.
Penghargaan tersebut diraih berkat capaian pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan hasil positif.
Berdasarkan olah data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Kota Kediri menempati peringkat pertama di wilayah Bakorwil 1 dalam kategori tersebut.
Penilaian dilakukan dengan mengukur dua aspek, yakni tingkat kesejahteraan masyarakat pada 2025 dan perkembangan perbaikannya sepanjang 2024 hingga 2025.
Ada tiga indikator utama yang menjadi dasar penilaian, meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin, serta tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat atau Gini Ratio.
Dari aspek kualitas pembangunan manusia, Kota Kediri mencatatkan IPM sebesar 82,71 pada 2025. Angka tersebut menunjukkan tingginya capaian pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak.
Capaian tersebut juga diikuti dengan keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga 6,04 persen. Sementara itu, Gini Ratio Kota Kediri berada di angka 0,33. Angka tersebut mencerminkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang relatif rendah.
Tidak hanya unggul dari capaian kesejahteraan, Kota Kediri juga menunjukkan perkembangan positif dalam satu tahun terakhir.
IPM meningkat 0,83 poin dibandingkan 2024. Persentase penduduk miskin juga berhasil ditekan sebesar 0,47 poin persentase.
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