OpenAI Luncurkan Aplikasi ChatGPT untuk Linux, Kini Hadir di Semua Desktop Utama

Logo OpenAI dalam sebuah ilustrasi / Foto: (The Guardian)
JawaPos.com - OpenAI akhirnya membawa aplikasi desktop ChatGPT ke ekosistem Linux. Kehadiran ini menjawab permintaan pengguna, khususnya komunitas pengembang open source, yang selama ini menantikan aplikasi ChatGPT khusus untuk sistem operasi tersebut.
Mulai pekan ini, aplikasi ChatGPT untuk Linux resmi tersedia secara global dalam tahap pratinjau (preview). Pengguna Linux kini dapat mengakses ChatGPT, ChatGPT Work, serta Codex langsung melalui aplikasi desktop.
"Linux merupakan salah satu platform yang paling banyak diminta untuk aplikasi desktop, dan peluncuran ini memperluas jangkauan ChatGPT serta Codex ke seluruh sistem operasi desktop utama," ujar OpenAI seperti dikutip dari TechCrunch, Kamis (13/8).
Untuk tahap awal, aplikasi tersebut mendukung sejumlah distribusi Linux, yakni Ubuntu Desktop 24.04 dan 26.04 LTS, Debian 13, serta Fedora 43 dan 44.
Dukungan tersebut juga berpotensi menjangkau berbagai distribusi Linux turunan. Sebab, distribusi yang dipilih OpenAI menjadi basis bagi sejumlah varian desktop atau flavors yang digunakan komunitas Linux.
Meski demikian, langkah OpenAI ini datang setelah Anthropic lebih dulu menghadirkan aplikasi desktop Claude untuk Linux. Sekitar satu bulan sebelumnya, aplikasi Claude telah tersedia untuk Ubuntu 22.04 atau versi lebih baru serta Debian 12 atau versi lebih baru.
Dengan hadirnya aplikasi Linux, OpenAI kini memperluas ketersediaan aplikasi desktop ChatGPT dan Codex ke berbagai platform utama, sekaligus memenuhi salah satu permintaan yang cukup lama disuarakan komunitas pengguna Linux.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan