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Nanda Prayoga
Jumat, 14 Agustus 2026 | 01.17 WIB

OpenAI Luncurkan Aplikasi ChatGPT untuk Linux, Kini Hadir di Semua Desktop Utama

Logo OpenAI dalam sebuah ilustrasi / Foto: (The Guardian) - Image

Logo OpenAI dalam sebuah ilustrasi / Foto: (The Guardian)

JawaPos.com - OpenAI akhirnya membawa aplikasi desktop ChatGPT ke ekosistem Linux. Kehadiran ini menjawab permintaan pengguna, khususnya komunitas pengembang open source, yang selama ini menantikan aplikasi ChatGPT khusus untuk sistem operasi tersebut.

Mulai pekan ini, aplikasi ChatGPT untuk Linux resmi tersedia secara global dalam tahap pratinjau (preview). Pengguna Linux kini dapat mengakses ChatGPT, ChatGPT Work, serta Codex langsung melalui aplikasi desktop.

"Linux merupakan salah satu platform yang paling banyak diminta untuk aplikasi desktop, dan peluncuran ini memperluas jangkauan ChatGPT serta Codex ke seluruh sistem operasi desktop utama," ujar OpenAI seperti dikutip dari TechCrunch, Kamis (13/8).

Untuk tahap awal, aplikasi tersebut mendukung sejumlah distribusi Linux, yakni Ubuntu Desktop 24.04 dan 26.04 LTS, Debian 13, serta Fedora 43 dan 44.

Dukungan tersebut juga berpotensi menjangkau berbagai distribusi Linux turunan. Sebab, distribusi yang dipilih OpenAI menjadi basis bagi sejumlah varian desktop atau flavors yang digunakan komunitas Linux.

Meski demikian, langkah OpenAI ini datang setelah Anthropic lebih dulu menghadirkan aplikasi desktop Claude untuk Linux. Sekitar satu bulan sebelumnya, aplikasi Claude telah tersedia untuk Ubuntu 22.04 atau versi lebih baru serta Debian 12 atau versi lebih baru.

Dengan hadirnya aplikasi Linux, OpenAI kini memperluas ketersediaan aplikasi desktop ChatGPT dan Codex ke berbagai platform utama, sekaligus memenuhi salah satu permintaan yang cukup lama disuarakan komunitas pengguna Linux.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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