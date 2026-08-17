Cara Baru Anak Muda Maknai Kemerdekaan, Meriah Upacara HUT ke-81 RI Digelar di Game Roblox

JawaPos.com - Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tak selalu harus berlangsung di lapangan terbuka. Di tengah kehidupan generasi muda yang semakin lekat dengan dunia digital, upacara bendera juga bisa digelar di ruang virtual seperti game Roblox, tanpa menghilangkan unsur nasionalisme dan penghormatan terhadap kemerdekaan.

Cara berbeda memperingati Hari Kemerdekaan itu diwujudkan melalui upacara bendera virtual di platform game Roblox. Kegiatan tersebut memadukan pengalaman di dunia digital dengan kehadiran terbatas secara fisik di kampus, sehingga peserta yang tidak dapat datang langsung tetap bisa mengikuti rangkaian upacara.

Konsep ini sekaligus menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya digunakan untuk hiburan. Ruang virtual dapat dimanfaatkan untuk membangun komunitas, menciptakan pengalaman bersama, hingga menghadirkan cara baru bagi generasi digital untuk mengenal dan memaknai nasionalisme.

Upacara tersebut dirancang sebagai kegiatan hybrid dengan menggabungkan dunia Roblox dan lokasi fisik di kampus. Mahasiswa tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga terlibat langsung di balik layar dengan membangun dunia virtual, membuat aset 3D, serta menyiapkan sistem interaktif yang digunakan selama upacara.

Dengan demikian, kegiatan ini memiliki makna lebih luas dibandingkan sekadar seremoni peringatan HUT RI. Bagi mahasiswa Binus yang terlibat, proyek tersebut menjadi ruang untuk menerapkan kemampuan pengembangan game dalam sebuah kegiatan nyata.

Dunia virtual yang mereka bangun menjadi semacam portofolio kolektif yang memperlihatkan bagaimana keahlian di bidang game development dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman digital yang memiliki nilai sosial dan kebangsaan.

Dekan School of Computer Science Binus University, Prof. Dr. Ir. Derwin Suhartono, S.Kom., MTI, menyatakan bahwa melalui upacara virtual ini, nasionalisme dapat dirayakan melalui berbagai cara, termasuk melalui dunia digital yang menjadi rumah bagi generasi muda saat ini.

"Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kompetensi mahasiswa Program Game Application and Technology (GAT) dalam menciptakan pengalaman yang inovatif sekaligus bermakna bagi bangsa," ujar Prof. Derwin di Jakarta, Senin (17/8).