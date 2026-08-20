YouTube Rombak Hitungan View, Video Bisa Cepat Tembus Jutaan Kali Tayang

JawaPos.com - YouTube merombak cara menghitung jumlah view mulai 24 Agustus mendatang. Nantinya, sebuah video akan langsung dihitung sebagai satu view begitu mulai diputar, bahkan jika penonton baru melihat satu frame.

Perubahan ini berlaku secara global untuk seluruh format video yang ada di YouTube, dan bisa berdampak pada kenaikan jumlah view secara signifikan.

Selama ini, YouTube menggunakan sistem penghitungan view yang berbeda untuk sejumlah format.

Kebijakan baru tersebut dibuat untuk menyamakan standar sekaligus memudahkan kreator memahami performa kontennya.

Google menjelaskan, "Sebuah tampilan akan dihitung saat sebuah video mulai diputar."

Artinya, view tidak lagi harus menunggu penonton menyaksikan bagian tertentu dari video. Begitu pemutaran dimulai, akan langsung tercatat sebagai satu view.

View Bisa Naik Lebih Cepat Perubahan ini berpotensi membuat angka view pada kanal kreator meningkat lebih cepat. Video yang baru diputar sesaat pun sudah dapat menyumbang hitungan view.

Google menyebut standar baru tersebut, "Sekarang akan berlaku secara global di semua format."

Dengan demikian, sistem penghitungan view akan menggunakan pendekatan yang sama di berbagai format konten YouTube.