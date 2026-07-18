WhatsApp Tiba-Tiba Lemot? Jangan Panik, Coba 7 Cara Ini Biar Lancar Lagi!

JawaPos.com - WhatsApp menjadi salah satu aplikasi yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi setiap hari. Mulai dari mengirim pesan, melakukan panggilan suara maupun video, hingga berbagi foto dan dokumen, semuanya dilakukan melalui aplikasi ini.

Namun, tidak sedikit pengguna yang mengeluhkan WhatsApp tiba-tiba berjalan lambat atau lemot. Kondisi ini bisa membuat pesan terlambat terkirim, aplikasi sulit dibuka, hingga mengganggu aktivitas.

Kabar baiknya, ada beberapa cara sederhana yang bisa kamu lakukan agar WhatsApp kembali berjalan lancar!

1. Pastikan Koneksi Internet Stabil

Penyebab paling umum WhatsApp terasa lambat adalah koneksi internet yang tidak stabil. Cobalah beralih dari data seluler ke jaringan WiFi atau sebaliknya. Jika menggunakan WiFi, restart modem terlebih dahulu untuk memastikan koneksi kembali normal.

Kamu juga bisa mengaktifkan mode pesawat selama beberapa detik, lalu menonaktifkannya kembali agar ponsel mendapatkan sinyal yang lebih baik.

2. Tutup Aplikasi yang Berjalan di Latar Belakang

Terlalu banyak aplikasi yang aktif secara bersamaan dapat menghabiskan RAM sehingga performa ponsel menurun. Akibatnya, WhatsApp juga ikut terasa lambat saat digunakan.

Tutup aplikasi yang tidak sedang dipakai melalui menu recent apps agar memori menjadi lebih lega dan WhatsApp dapat berjalan lebih lancar.