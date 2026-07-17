Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Jumat, 17 Juli 2026 | 13.37 WIB

Jangan Sampai Menyesal! 7 Cara Ampuh Bikin Akun WhatsApp Kamu Sulit Dibajak

WhatsApp (Freepik) - Image

WhatsApp (Freepik)

JawaPos.com - WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan instan yang menyimpan banyak informasi penting, mulai dari percakapan pribadi, data pekerjaan, hingga akses ke berbagai layanan digital. Tak heran, akun WhatsApp juga menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan siber yang ingin mengambil alih akun pengguna.

Modus pembajakan akun WhatsApp pun semakin beragam. Mulai dari meminta kode verifikasi (OTP), mengirim tautan palsu, hingga menyamar sebagai teman atau pihak resmi. Karena itu, pengguna perlu meningkatkan kewaspadaan agar akun tetap aman dan tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.

Berikut beberapa langkah yang bisa kamu lakukan agar akun WhatsApp tidak mudah dibajak!

1. Aktifkan Verifikasi Dua Langkah

Fitur verifikasi dua langkah menjadi salah satu perlindungan paling penting di WhatsApp. Setelah diaktifkan, kamu akan diminta memasukkan PIN enam digit ketika nomor telepon didaftarkan kembali di perangkat lain.

Dengan adanya PIN tambahan ini, pelaku tidak bisa begitu saja mengambil alih akun meski berhasil mendapatkan kode OTP. Pastikan juga kamu menggunakan PIN yang sulit ditebak dan jangan membagikannya kepada siapa pun.

2. Jangan Pernah Memberikan Kode OTP

WhatsApp tidak pernah meminta pengguna memberikan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS. Jika ada seseorang yang menghubungi dan meminta kode tersebut, hampir bisa dipastikan itu adalah upaya penipuan.

Sekalipun yang meminta mengaku sebagai teman, keluarga, atau petugas layanan pelanggan, jangan pernah membagikan kode OTP. Sekali kode tersebut diberikan, akun kamu berisiko langsung diambil alih.

3. Waspadai Tautan Mencurigakan

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Waspada Penyebaran Malware via WA Desktop: Klik Lampiran, Komputer Diambil Alih - Image
Teknologi

Waspada Penyebaran Malware via WA Desktop: Klik Lampiran, Komputer Diambil Alih

Minggu, 28 Juni 2026 | 17.06 WIB

Meta Rilis Muse Image, AI Baru yang Bisa Gunakan Foto Pengguna Instagram - Image
Teknologi

Meta Rilis Muse Image, AI Baru yang Bisa Gunakan Foto Pengguna Instagram

Rabu, 8 Juli 2026 | 23.35 WIB

WhatsApp Uji Fitur Titik Hijau di iPhone, Pengguna Bisa Tahu Kontak Sedang Online - Image
Teknologi

WhatsApp Uji Fitur Titik Hijau di iPhone, Pengguna Bisa Tahu Kontak Sedang Online

Selasa, 7 Juli 2026 | 01.45 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit  - Image
1

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

2

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

3

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

4

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

7

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

8

Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore