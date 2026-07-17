Jangan Sampai Menyesal! 7 Cara Ampuh Bikin Akun WhatsApp Kamu Sulit Dibajak

JawaPos.com - WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan instan yang menyimpan banyak informasi penting, mulai dari percakapan pribadi, data pekerjaan, hingga akses ke berbagai layanan digital. Tak heran, akun WhatsApp juga menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan siber yang ingin mengambil alih akun pengguna.

Modus pembajakan akun WhatsApp pun semakin beragam. Mulai dari meminta kode verifikasi (OTP), mengirim tautan palsu, hingga menyamar sebagai teman atau pihak resmi. Karena itu, pengguna perlu meningkatkan kewaspadaan agar akun tetap aman dan tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.

Berikut beberapa langkah yang bisa kamu lakukan agar akun WhatsApp tidak mudah dibajak!

1. Aktifkan Verifikasi Dua Langkah

Fitur verifikasi dua langkah menjadi salah satu perlindungan paling penting di WhatsApp. Setelah diaktifkan, kamu akan diminta memasukkan PIN enam digit ketika nomor telepon didaftarkan kembali di perangkat lain.

Dengan adanya PIN tambahan ini, pelaku tidak bisa begitu saja mengambil alih akun meski berhasil mendapatkan kode OTP. Pastikan juga kamu menggunakan PIN yang sulit ditebak dan jangan membagikannya kepada siapa pun.

2. Jangan Pernah Memberikan Kode OTP

WhatsApp tidak pernah meminta pengguna memberikan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS. Jika ada seseorang yang menghubungi dan meminta kode tersebut, hampir bisa dipastikan itu adalah upaya penipuan.

Sekalipun yang meminta mengaku sebagai teman, keluarga, atau petugas layanan pelanggan, jangan pernah membagikan kode OTP. Sekali kode tersebut diberikan, akun kamu berisiko langsung diambil alih.