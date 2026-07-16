Spotify Perluas Akun Terkelola untuk Anak ke Pengguna Gratis, Orang Tua Kini Bisa Atur Konten yang Didengar 

JawaPos.com - Spotify memperluas fitur Managed Accounts (Akun Terkelola) untuk pengguna layanan gratis. Mulai Rabu (16/7), keluarga di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Prancis, Jerman, dan Belanda dapat membuat akun khusus anak tanpa harus berlangganan layanan premium.

Sebelumnya, fitur yang pertama kali diperkenalkan pada 2024 itu hanya tersedia bagi pelanggan berbayar melalui paket keluarga. Dengan perluasan ini, lebih banyak orang tua dapat mengontrol aktivitas mendengarkan musik anak-anak mereka di Spotify.

Seperti dilansir dari TechCrunch, Akun Terkelola merupakan fitur yang memungkinkan orang tua membuat akun terpisah untuk anak. Dengan demikian, riwayat musik yang didengarkan anak tidak akan memengaruhi algoritma rekomendasi maupun rangkuman tahunan Spotify Wrapped milik orang tua.

Meski berada di bawah pengawasan, anak-anak tetap dapat menikmati pengalaman yang lebih personal. Mereka bisa menyimpan lagu favorit, membuat playlist sendiri, serta menerima rekomendasi musik yang disesuaikan dengan preferensi masing-masing.

Melalui fitur ini, orang tua juga dapat mengatur konten yang dapat diakses anak. Mereka bisa memblokir artis atau lagu tertentu, sementara secara default akun anak tidak dapat memutar lagu berlabel eksplisit maupun menikmati fitur video.

Selain itu, sejumlah fitur interaktif yang memiliki batasan usia juga dinonaktifkan. Artinya, anak-anak tidak akan memiliki akses ke fitur seperti Messages (Pesan) dan layanan lain yang diperuntukkan bagi pengguna dengan usia tertentu.

Kehadiran Akun Terkelola memberikan alternatif bagi orang tua yang menginginkan kontrol lebih fleksibel dibandingkan aplikasi Spotify Kids, tanpa harus membatasi pengalaman mendengarkan musik anak secara berlebihan.

Untuk mengaktifkan fitur tersebut, pemegang akun Family Plan cukup membuka halaman akun di aplikasi Spotify, memilih menu Add Member (Tambahkan Anggota), lalu mengetuk opsi Add a listener under 13 (or local equivalent) atau Tambahkan pendengar berusia di bawah 13 tahun.

Selanjutnya, orang tua akan dipandu untuk membuat akun anak, mulai dari menentukan nama tampilan hingga mengatur preferensi konten. Seluruh pengaturan tersebut juga dapat diubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.