Spotify Rombak Release Radar, Kini Rekomendasi Musik Bisa Diatur Sesuai Selera

JawaPos.com - Spotify menghadirkan pembaruan pada fitur Release Radar dengan menambahkan kontrol rekomendasi yang lebih personal. Melalui pembaruan ini, pengguna dapat menyaring rekomendasi musik agar lebih sesuai dengan preferensi masing-masing, baik di aplikasi seluler maupun desktop.

Seperti dilansir dari Engadget, kini pengguna akan menemukan sejumlah opsi baru di bagian atas daftar putar Release Radar. Beberapa di antaranya meliputi Temukan Artis Baru, Pilihan Editor, Musik Santai, hingga Pop. Spotify akan menampilkan hingga lima kategori sekaligus yang dapat dipilih untuk menyesuaikan rekomendasi lagu.

Tak hanya menghadirkan kontrol baru, Spotify juga menyempurnakan sistem rekomendasi Release Radar secara keseluruhan. Perusahaan turut memperbarui tampilan daftar putar tersebut melalui desain sampul dan header yang lebih segar.

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Sebagai informasi, Release Radar pertama kali diperkenalkan pada 2016 sebagai fitur yang membantu pengguna menemukan lagu maupun artis baru. Setiap Jumat, Spotify secara otomatis menghadirkan daftar putar baru berdurasi hingga dua jam yang berisi rilisan terbaru.

Daftar putar tersebut memadukan lagu-lagu terbaru dari artis yang telah diikuti pengguna dengan rekomendasi dari musisi lain yang diprediksi sesuai dengan selera mendengarkan mereka.

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