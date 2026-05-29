Saingi Spotify dan Netflix, YouTube Tambah Fitur Canggih untuk Podcast

YouTube meluncurkan mode “on-the-go” untuk pengguna premium. (Dok. YouTube)
Seperti dilansir dari Tech Crunch, langkah ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan YouTube untuk memperkuat persaingan di pasar podcast, terutama di tengah agresifnya platform lain seperti Netflix yang mulai serius mengembangkan podcast video.
Melalui fitur personalisasi dan pengalaman mendengarkan yang lebih praktis, YouTube juga tampak membidik pengguna layanan audio seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Sebelumnya, fitur “Ask Music” milik YouTube sudah memungkinkan pelanggan Premium membuat stasiun radio serta playlist sesuai preferensi mereka. Kini, pengguna juga bisa mendapatkan rekomendasi podcast berdasarkan genre favorit, suasana hati, maupun acara yang sering didengarkan.
YouTube turut menghadirkan fitur “Auto Speed” yang dirancang untuk menyesuaikan kecepatan pemutaran secara otomatis. Fitur ini akan mempercepat bagian percakapan yang lambat dan menyesuaikan tempo pada segmen yang lebih padat informasi agar pengalaman mendengarkan terasa lebih efisien tanpa mengurangi pemahaman pengguna.
Selama ini pengguna memang dapat mengatur kecepatan pemutaran secara manual, namun perubahan tempo bicara dari pembawa acara sering membuat pengalaman mendengarkan terasa kurang konsisten. Dengan fitur baru tersebut, penyesuaian kecepatan dilakukan secara otomatis mengikuti alur percakapan.
Selain itu, YouTube juga meluncurkan mode “on-the-go” untuk pengguna Premium. Mode ini menawarkan kontrol yang lebih praktis bagi pengguna yang sedang berlari, bepergian, atau melakukan aktivitas lain sambil mendengarkan podcast. Pengguna dapat dengan cepat melompat ke bagian berikutnya, kembali ke bagian sebelumnya, atau berpindah episode dengan lebih mudah.
Menurut YouTube, fitur ini dikembangkan untuk memaksimalkan pengalaman pemutaran di latar belakang agar lebih nyaman digunakan dalam berbagai situasi.
Saat ini fitur Auto Speed dan mode on-the-go sudah tersedia untuk pengguna Premium di perangkat Android, sementara dukungan untuk iOS dijadwalkan hadir dalam beberapa bulan ke depan.
YouTube juga mengungkapkan bahwa pelanggan Premium telah menghabiskan lebih dari 800 juta jam untuk menonton podcast sepanjang April 2026. Sementara itu, YouTube Podcasts kini diklaim memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan. Lewat fitur-fitur baru ini, perusahaan berharap dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan jumlah pengguna tersebut.
