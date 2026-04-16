Dianggap Bisnis Kecil, UMKM Sering Abaikan Aplikasi Kasir

ILUSTRASI: Petugas kasir toko ritel melayani pelanggan. (Freepik)
JawaPos.com - Pemerintah dan para pakar ekonomi sering menyebut bahwa usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) adalah ujung tombak ekonomi nasional. Bahkan bagi masyarakat yang hendak berbisnis, pijakan mereka memulai dari kelas UMKM.
Hanya saja ketika memulai bisnis di kelas UMKM, masyarakat kerap abai dalam sebuah sistem yang dapat mengorganisir usahanya dengan baik. Padahal sistem yang baik menjadi langkah dasar dari setiap UMKM agar untuk naik kelas.
Adapun sistem yang penting dalam sebuah usaha kelas UMKM di antaranya untuk mesin kasir, pencatatan transaksi, dan rekap stok secara efisien. Semua itu jika tidak ditopang dengan sebuah sistem yang bagus, maka potensi UMKM akan gagal sangat terbuka.
Nah, melihat banyak masalah UMKM di sektor itu, Kevin Hadinata merintis sebuah aplikasi bernama Kloa. Kevin Hadinata yang merupakan founder dan dirut Kloa mengatakan bahwa ide membuat aplikasi Kloa berangkat dari keresahan pribadi untuk terus memberikan kontribusi terhadap kemajuan UMKM Indonesia. Visinya agar rakyat di Indonesia berani membuat langkah pertama dalam membuka bisnis.
"Karena UMKM merupakan ujung tombak ekonomi Indonesia. Sedangkan kasir menjadi aplikasi atau sistem awal yang bisa menunjang berdirinya UMKM tertata. Kami membantu UMKM lebih profesional," ujarnya.
Alasan lainnya, kata Kevin, di tengah era digital dengan munculnya Artificial Intelligence (AI), sejatinya memulai bisnis bisa lebih efisien. "Kloa itu artinya inti. Jadi, saya berpikir membuat produk yang benar-benar inti yang dipakai masyarakat. Itulah alasan saya memberi nama Kloa. Kalau saya mau membuat produk, maka harus benar-benar yang dipakai masyarakat. Tidak ada resource yang terbuang, work every piece," ujarnya.
Untuk diketahui, aplikasi Kloa cocok untuk retail, terutama membantu bisnis dalam mengelola transaksi, stok, dan laporan penjualan dengan mudah dan efisien, sehingga operasional toko menjadi lebih cepat dan praktis. Kevin mengklaim aplikasi Kloa cocok untuk yang baru memulai bisnis dan belum ada kebutuhan lebih selain mengelola penjualan.
Mr Hui selaku investor Kloa dari PT Gajah Muda Harumindo menuturkan, selama ini yang krusial dan sering dilupakan UMKM adalah sistem. Banyak yang menganggap sistem itu tidak terlalu medesak. Padahal sistem membuat segala sesuatu terorganisir dengan baik. Dengan sistem yang bagus, maka UMKM akan lebih profesional dalam penataan dan organisasinya.
"Sistem kasir itu dalamnya ada sistem pelayanan, tracking barang-barang yang laku dan tak laku. Aplikasi kasir sangat membantu UMKM karena semuanya serba digital," tandasnya.
