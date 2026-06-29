Wakil Makassar Juara Jakarta Domino Tournament 2026 Series 2, Ahmad Dartian-Andi Kaharuddin Jadi yang Terbaik

JawaPos.com - Persaingan sengit mewarnai Jakarta Domino Tournament 2026 Series 2 yang berakhir di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (28/6).

Turnamen yang diikuti ratusan atlet domino dari berbagai daerah itu melahirkan pasangan Ahmad Dartian dan Andi Kaharuddin asal Kota Makassar sebagai juara.

Wakil Ketua Umum PB PORDI, Haji Mashur Bin Mohd Aliyas SH., MH, mengapresiasi penampilan seluruh peserta sepanjang turnamen. "Selamat kepada para pemenang. Mereka menunjukkan sportivitas dan kualitas permainan yang membanggakan," ujarnya.

Pasangan Ahmad Dartian dan Andi Kaharuddin dari Gardu RMC 82 Pabeta memastikan gelar juara setelah mengalahkan pasangan Jhonson Pieter Tambunan dan Fitriyadi dari Gardu Zeroone asal DKI Jakarta pada partai final. Kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang berlangsung ketat dengan adu strategi hingga akhir laga.

Posisi ketiga ditempati pasangan Muslimin dan Anwar Firdaus dari Gardu Anak Gang Badik, DKI Jakarta. Sementara pasangan Alfian Budi dan Luthfi dari Gardu Phoenampungan harus puas finis di peringkat keempat.

Ketua Umum PB PORDI Andi Jamaro Dulung menilai penyelenggaraan turnamen ini menjadi ajang penting bagi perkembangan olahraga domino di Indonesia. "Kami berharap para juara bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berlatih dan mengenalkan olahraga domino lebih luas," katanya.

Jakarta Domino Tournament 2026 Series 2 merupakan seri kedua dari tujuh rangkaian turnamen yang digelar PB PORDI sepanjang 2026. Sebanyak 512 pasangan ambil bagian dalam kompetisi dengan total hadiah mencapai Rp200 juta.