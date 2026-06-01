Timnas Indonesi Ditargetkan Juara Piala ASEAN 2026

JawaPos.com - PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengungkapkan bahwa timnas Indonesia ditargetkan untuk menjadi juara Piala AFF atau yang kini dikenal dengan nama ASEAN Hyundai Cup 2026 (Piala ASEAN 2026).

Turnamen edisi ke-16 ini akan dimulai pada akhir Juli dengan Indonesia akan kembali mengincar gelar juara untuk pertama kalinya setelah enam kali menjadi runner-up.

"Ingat ya, kembali bahwa target kita tidak main-main, kita kepengin target kita adalah meraih juara untuk AFF ini, senior. Kami merindukan itu," kata Sumardji di sela-sela latihan timnas Indonesia di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (1/6).

Target juara selain menegaskan dominasi Indonesia di Asia Tenggara, kata Sumardji, juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap timnas Indonesia yang menurutnya sudah menurun sejak kegagalan menembus Piala Dunia 2026.

Oleh karena itu, dengan menjadi juara Piala ASEAN 2026, timnas Indonesia akan mendapatka tempat kembali di hati fans tim Garuda.

"Maka kami ingin membuktikan bahwa memang anak-anak kita ini memang layak untuk bisa diapresiasi dan layak untuk bisa mendapatkan tempat kembali seperti dulu lagi. Punya fans yang betul mengelu-elukan, punya fans yang ketika pertandingan di GBK mereka datang, di luar juga disempatkan datang," ucap pria yang pernah menjadi manajer timnas Indonesia tersebut.

Sebagai persiapan, pelatih timnas Indonesia John Herdman sudah melakukan pemusatan latihan tahap pertama yang dilakukan di Jakarta dan berakhir dua hari yang lalu.