Persija Ditargetkan Juara, Begini Kata Shin Tae-yong

Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong diperkenalkan jadi pelatih baru Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (8/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih baru Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) merespons target juara yang dibebankan kepadanya setelah ditunjuk menjadi pelatih kepala baru Macan Kemayoran selama tiga tahun ke depan.
Ambisi Persija musim ini untuk juara pupus di bawah pelatih Mauricio Souza yang hanya mampu membawa tim ini "yang beraroma Brasil" finis di tempat ketiga di bawah sang juara Persib Bandung dan runner-up Borneo FC.
"Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik. Dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali permainan Persija Jakarta," kata STY dalam jumpa pers resmi perkenalannya di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Senin.
"Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia," kata dia.
STY, yang pernah menjadi pelatih timnas Indonesia selama lima tahun, mengatakan waktunya selama melatih tim Garuda dan tinggal di Jakarta selama itu, menjadi faktor terkuatnya menerima pinangan Macan Kemayoran.
"Sebelumnya memang melatih melatih timnas Indonesia selama 5 tahun, jadi sangat mengenal dengan main stadion Jakarta, GBK dan JIS. Jadi saya paling kenal mungkin dengan tim Persija. Dan waktu itu saya merasakan juga tim Persija Jakarta itu tim terbaik di Indonesia," kata pelatih 57 tahun tersebut.
"Memang banyak tim yang bagus ya di Super League Indonesia, seperti Persib, Persija, Borneo, Bali United. Tetapi dengan adanya meeting dengan pihak Persija, jadi ingin menantang di Super League Indonesia, mau itu secara prestasi, sistem, dan ingin membantu juga, dan ingin mengembangkan lebih lagi untuk perkembangan sepak bola Indonesia," kata dia.
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