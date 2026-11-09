Ramalan Zodiak Pisces 9 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini bisa menjadi hari yang baik untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan orang lain, zodiak pisces. Rencanakan sesuatu yang unik dengan orang-orang terkasih dan beri mereka kejutan.

Terkadang, melakukan hal-hal di luar kebiasaan dapat memberi pisces kenangan seumur hidup. Jadi, lakukan sesuatu yang diinginkan oleh hati.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Senin, 9 November 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Bersiaplah karena zodiak pisces akan bertemu seseorang yang menarik dalam situasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Terkait karir, jangan sampai terlibat dalam perdebatan dengan manajer di perusahaan, seorang kolega, atau teman.

Sementara itu, tingkatkan asupan makanan kaya serat agar tetap bugar dan sehat. Terkait keuangan, jangan takut mengambil risiko karena spekulasi keuangan yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil.

Cinta Pisces

Hari ini, kesempatan untuk menjalin hubungan romantis sangat nyata. Pisces akan bertemu secara kebetulan dengan seseorang yang sangat menarik dan dalam situasi yang berkaitan dengan pekerjaan.

Pertemuan ini akan romantis, meskipun pisces harus berusaha menahan diri agar tidak terlalu larut dalam perasaan.