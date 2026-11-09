Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 9 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik/rawpixel.com)
JawaPos.com - Zodiak aquarius berani dan siap menghadapi rintangan apa pun yang mungkin muncul. Perubahan tak terduga yang terjadi, mungkin ternyata bermanfaat. Namun, untuk mengatasi masalah kecil yang mungkin muncul hari ini, aquarius harus tetap kuat dan teguh.
Hari ini bisa menjadi hari yang baik untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan orang lain, zodiak pisces. Rencanakan sesuatu yang unik dengan orang-orang terkasih dan beri mereka kejutan.
Terkadang, melakukan hal-hal di luar kebiasaan dapat memberi pisces kenangan seumur hidup. Jadi, lakukan sesuatu yang diinginkan oleh hati.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Senin, 9 November 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius akan menarik perhatian seseorang untuk menjalin hubungan yang serius. Terkait karir, berkonsentrasilah pada tugas sendiri dan hindari argumen yang tidak perlu.
Sementara itu, hindari makanan olahan dan diproses, karena bisa menurunkan kesehatan aquarius. Pada sisi keuangan, cobalah membuat anggaran untuk meningkatkan pendapatan sekaligus prospek keuangan.
Cinta Aquarius
Peluang aquarius untuk menemukan pasangan baru cukup tinggi. Setelah mengalami beberapa masa sulit dalam pencarian cinta, hari ini aquarius akan menarik perhatian beberapa orang. Pastikan untuk menjalin hubungan yang serius dan jangan membuang waktu untuk bermain-main.
Karir Aquarius
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Jawa Pos
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