Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 9 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo mungkin sedang dalam suasana hati yang baik. Leo mungkin tidak ingin berkonsentrasi pada pekerjaan dan memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.
Cobalah memanfaatkan kesempatan ini untuk memantau kesehatan fisik dan emosional mereka. Jika perlu, periksakan mereka ke dokter.
Zodiak virgo mungkin merasa lebih percaya diri dan bersedia beradaptasi dengan perubahan keadaan. Namun, waspadalah terhadap kesalahpahaman yang mungkin muncul.
Untuk menghindari menyinggung perasaan siapa pun, virgo harus berhati-hati saat mengeluarkan kata-kata. Berhati-hatilah agar semuanya akan berjalan dengan baik.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Senin, 9 November 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu lebih terbuka agar pasangan merasa lebih aman dan nyaman. Terkait karir, lakukan upaya yang serius untuk menghilangkan kebingungan tentang tujuan karir.
Sementara itu, sebaiknya hindari mengonsumsi camilan tidak sehat dan makanan berminyak. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk meluncurkan ide yang telah leo pikirkan selama beberapa waktu.
Cinta Leo
Jika ingin menerima cinta dari pasangan, leo mungkin harus memberikannya terlebih dahulu. Leo tidak bisa terus bersikap jual mahal dan mengharapkan pasangan terus mencurahkan kasih sayang terlebih dahulu. Terbukalah agar pasangan merasa lebih aman dan nyaman berbagi emosinya.
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Jawa Pos
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