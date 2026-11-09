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Penulis: Muhammad Rais Raya
Senin, 9 November 2026 | 20.54 WIB

3 Shio yang di November 2026 ini Bakal Punya Banyak Duit, Rezeki Nomplok Datang Menghampiri

Shio yang diramalkan di November 2026 akan punya banyak duit saat rezeki nomplok datang menghampiri. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan di November 2026 akan punya banyak duit saat rezeki nomplok datang menghampiri. (dok: magnific)

JawaPos.com - Keberuntungan diramalkan akan datang menghampiri beberapa orang terpilih di akhir tahun 2026 ini.

Dalam hidup yang dijalani, berbagai hal baik diyakini akan segera datang untuk menguatkan atau malahan memberikan secercah harapan di tengah kesulitan.

Berbagai macam hal baik bisa memberikan dampak atau pengaruh yang besar selama bisa dimanfaatkan dengan baik.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan di November 2026 akan punya banyak duit saat rezeki nomplok datang menghampiri.

1. Shio Kuda

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio kuda diramalkan akan mendapatkan banyak keberkahan di paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, keberuntungan akan menarik banyak hal baik sedari bulan November tahun 2026 ini.

Rezeki mereka akan dilancarkan, yang mana jalan datangnya pundi-pundi rupiah bisa mengalirkan lebih banyak dari biasanya.

Mereka pun jadi salah satu yang bisa meningkatkan atau menguatkan kemampuan finansialnya hingga bisa hidup nyaman bersama keluarga.

2. Shio Kelinci

Editor: Hanny Suwindari
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