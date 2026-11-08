Simak! Ramalan 5 Zodiak Paling Bersinar Rezekinya Sepanjang November 2026

JawaPos.com - November kerap menjadi bulan yang penuh pertimbangan.

Anda mungkin mulai menghitung capaian sepanjang tahun, menimbang langkah berikutnya, dan berharap ada kejutan baik sebelum tahun berakhir.

Dalam situasi seperti ini, ramalan zodiak dapat menjadi cermin ringan untuk membaca arah energi Anda.

Pembacaan kartu tarot untuk bulan ini menampilkan 5 zodiak dengan keberuntungan yang menonjol.

Kartu seperti The Hermit dan Justice muncul dan membawa pesan tentang kebijaksanaan, keseimbangan, serta keputusan yang adil.

Pesan tersebut menegaskan bahwa keberuntungan bulan ini berpihak pada mereka yang bersikap tenang dan mawas diri.

Simak 5 zodiak paling beruntung di bulan November berikut dilansir dari YouTube Opa Andrew 88 pada Sabtu (07/11).

1. Virgo: Kebijaksanaan Membuka Pintu Rezeki

Virgo menjadi zodiak pertama yang paling beruntung di bulan November, ditandai kartu The Hermit.