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Penulis: Niko Sulpriyono
Senin, 9 November 2026 | 00.54 WIB

Ramalan Hoki 5 Zodiak di Bulan November 2026: Rezeki Datang Bertubi-Tubi!

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik)

JawaPos.com - Setiap pergantian bulan membawa harapan baru bagi keuangan, karier, dan usaha. 

November sering dipandang sebagai bulan penentu, sebab sebagian besar target tahunan mulai ditagih dan peluang akhir tahun mulai terbuka. 

Tidak mengherankan apabila banyak orang mencari gambaran tentang arah rezekinya pada bulan ini.

Melalui pembacaan kartu tarot, ada lima zodiak yang diramalkan menerima aliran rezeki lebih deras pada November, yaitu Gemini, Cancer, Sagittarius, Scorpio, dan Leo. 

Masing-masing zodiak diwakili satu kartu yang memuat pesan tersendiri, mulai dari keberanian, penataan diri, hingga perubahan besar yang membuka jalan.

Rezeki tetap lahir dari usaha, ketekunan, dan keputusan yang bijak. 

Jadikan ulasan berikut sebagai pemantik semangat agar Anda lebih siap menangkap peluang yang datang dihimpun dari YouTube Opa Andrew 88.

1. Gemini

Gemini diwakili kartu The Lovers, yang melambangkan pilihan, kerja sama, dan keselarasan. 

Pada November, Anda yang berzodiak Gemini berpeluang menerima tawaran kemitraan, proyek bersama, atau relasi baru yang membawa keuntungan nyata. 

Editor: Hanny Suwindari
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