Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 03.03 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com – Ramalan Zodiak Capricorn untuk Minggu ini 8 November 2026, membawa banyak kabar menarik bagimu.

Pekan perayaan Diwali akan mewarnai hari-harimu dengan suasana ramai, penuh kehangatan, dan sarat peluang baru bagimu.

Hubungan dengan orang lain menjadi kunci utama yang menentukan banyak hal dalam beberapa hari ke depan.

Lewat uraian ini, kamu bisa mengetahui gambaran tentang urusan uang, kesehatan, keberuntungan, dan percintaan secara menyeluruh.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Capricorn Minggu 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, keberuntungan dan cinta.

1. Keuangan

Peluang rezeki pekan ini datang lewat pertemanan, jaringan kerja, dan kerja sama dengan banyak orang sekitar.

Meski begitu, kamu perlu berhati-hati dan jangan terburu-buru mengambil keputusan soal uang yang melibatkan pihak lain.

Jumat bertepatan dengan Dhanteras, hari yang baik untuk memperkuat tabungan dan membeli emas dengan pertimbangan matang.

Kelola keuangan bersama dengan cermat, mulai dari pajak, pinjaman, hingga berbagai kewajiban pembayaran lainnya setiap bulan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Senin, 9 November 2026 | 02.57 WIB

Ramalan Shio Babi Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Shio Babi Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Senin, 9 November 2026 | 02.55 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Senin, 9 November 2026 | 02.54 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore