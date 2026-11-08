Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 02.57 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Aquarius untuk Minggu ini, tepatnya 8 November 2026, menyimpan banyak kabar menarik.

Pekan ini sarat dengan urusan pekerjaan, perayaan hari besar, dan hubungan dengan orang-orang terdekat.

Karena itu, memahami gambaran umum tiap aspek kehidupan akan membantu Anda melangkah dengan lebih tenang.

Berikut uraian tentang keuangan, kesehatan, keberuntungan, dan cinta yang perlu diperhatikan selama sepekan ke depan.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Aquarius Minggu 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, keberuntungan dan cinta.

1. Keuangan

Kondisi keuangan Anda pekan ini sangat dipengaruhi oleh kinerja pekerjaan serta rencana jangka panjang yang disusun.

Mengatur pengeluaran dengan disiplin dan menabung sedikit demi sedikit akan membentuk keamanan finansial yang tahan lama.

Perayaan Dhanteras pada hari Jumat cocok untuk membeli satu barang praktis atau berinvestasi emas dan perak.

Pastikan pembelian tersebut sesuai dengan kemampuan anggaran bulanan dan sudah dipertimbangkan secara matang sebelum Anda membayarnya.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Babi Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Shio Babi Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Senin, 9 November 2026 | 02.55 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Senin, 9 November 2026 | 02.54 WIB

Ramalan Shio Anjing Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Shio Anjing Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Senin, 9 November 2026 | 02.50 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore