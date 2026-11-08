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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 03.07 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Sagitarius untuk periode 8 November 2026 menyoroti keuangan, kesehatan, keberuntungan, dan cinta.

Minggu ini terasa istimewa bagi kelahiran Sagitarius karena suasana perayaan Diwali ikut mewarnai seluruh hari mereka.

Melalui prediksi bintang ini, kamu bisa mengetahui hal yang perlu diwaspadai sekaligus peluang yang layak dimanfaatkan.

Setiap bidang kehidupan punya pesan tersendiri, mulai dari pengelolaan uang hingga menjaga hubungan bersama orang tersayang.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Sagittarius Minggu 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, keberuntungan dan cinta.

1. Keuangan

Pengeluaran tak terduga dan tersembunyi berpotensi bermunculan dalam beberapa hari ke depan sehingga kamu perlu berhati-hati.

Sumbangan amal dan belanja untuk menyambut perayaan cenderung meningkat, jadi susunlah anggaran dengan teliti sejak awal.

Pada Jumat saat Dhanteras, pilihlah pembelian sederhana yang bermakna dan sempatkan berbagi kebaikan kepada orang lain.

Kebutuhan rumah tangga sebaiknya kamu kelola secara bijak dengan mendahulukan hal pokok sebelum keinginan pelengkap lainnya.

Editor: Hanny Suwindari
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