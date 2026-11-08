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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 01.39 WIB

Ramalan Zodiak Libra Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com – Zodiak Libra kini sedang memasuki fase yang menuntut kejujuran dan ketelitian dalam berbagai urusan hidup kamu.

Ramalan Minggu ini menunjukkan bahwa keuangan, kesehatan, cinta, dan keberuntungan layak mendapat perhatian ekstra dari kamu.

Periode 8 November 2026 memberi ruang untuk menata ulang pikiran, perasaan, dan rencana kamu.

Setiap hari membawa peluang berbeda, sehingga kamu perlu cermat membaca situasi sebelum benar-benar mengambil keputusan penting.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Libra Minggu 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, keberuntungan dan cinta.

1. Keuangan

Urusan keuangan bersama, pinjaman, pajak, dan asuransi mulai menyita perhatian kamu tepat setelah hari Senin berlalu.

Periksa kembali rekening bersama dan lunasi semua tagihan yang tertunda dengan penuh kehati-hatian sejak awal pekan.

Kesadaran kamu terhadap tabungan dan pemasukan sedang meningkat, sehingga kebiasaan menabung terasa jauh lebih mudah dijalankan.

Hari Rabu dan Kamis menjadi waktu yang cocok untuk membicarakan soal uang dengan pasangan atau rekan.

Editor: Hanny Suwindari
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