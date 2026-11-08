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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 8 November 2026 | 09.45 WIB

Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Aquarius dan Pisces Minggu, 8 November 2026

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin tidak bersemangat untuk bekerja hari ini. Sebaliknya, hati aquarius akan lebih bahagia di rumah. Cobalah mengambil cuti sehari untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. 

Berjalan-jalanlah bersama keluarga untuk menonton film, makan siang, atau makan malam. Namun, jika ada hal penting yang berkaitan dengan pekerjaan, hadapi dan jangan abaikan.

Hari ini akan menjadi salah satu hari dimana zodiak pisces akan sangat produktif dan membuat kemajuan signifikan dalam pekerjaan. 

Cobalah memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan hubungan dengan orang lain yang berada di posisi kekuasaan. Bersiaplah untuk menerima banyak pujian atas pekerjaan yang telah pisces lakukan dengan baik hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Minggu, 8 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius dan seseorang yang spesial mungkin akan berbagi banyak detail saat bertemu hari ini. Terkait karir, konselor atau tokoh berpengaruh akan membantu aquarius menghilangkan beberapa kebingungan di bidang karir.

Sementara itu, cobalah memperbaiki kebiasaan makan untuk membuat kemajuan menuju tujuan kebugaran. Pada sisi keuangan, cobalah membuat anggaran untuk meningkatkan pendapatan sekaligus prospek keuangan.

Cinta Aquarius

Aquarius mungkin akan bertemu seseorang yang spesial dan melakukan pertemuan yang menarik. Secara mengejutkan, kalian berdua mungkin akan berbagi banyak detail dalam pertemuan tersebut. Hal ini yang dapat mengarah pada sesuatu yang sangat istimewa bagi kalian berdua.

Editor: Hanny Suwindari
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