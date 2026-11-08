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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 8 November 2026 | 15.00 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 8 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Sagitarius (Freepik) - Image

Ramalan zodiak Sagitarius (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Sagitarius harus berhati-hati dalam mempercayai siapa pun hari ini. Sagitarius memiliki kebiasaan mudah mempercayai siapa pun secara membabi buta, namun hal itu dapat membuat Sagitarius mendapat masalah kapan saja. 

Bahkan ketika merasa yakin bahwa seseorang tulus dan dapat dipercaya, pikirkan dua kali sebelum membiarkan mereka sepenuhnya mengendalikan hidupmu. Selalu dengarkan intuisimu saat membuat keputusan. 

Jangan biarkan orang lain menentukan apa yang benar untukmu. Sagitarius harus bertanggung jawab atas hidup sendiri dan tidak membiarkan orang lain memilih apa yang menurut mereka benar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 8 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius akan beruntung jika mencari seseorang yang menarik untuk dijadikan pasangan melalui media sosial. Terkait karir, bicaralah dengan konselor karir jika bertanya-tanya mengenai pilihan karir lain.

Sementara itu, jagalah kesehatan dengan berhati-hati saat mengonsumsi makanan. Pada ranah keuangan, Sagitarius akan mendapatkan keuntungan finansial yang cukup besar dan reputasi profesional yang baik.

Cinta Sagitarius

Sagitarius sedang merasa romantis dan ingin mencari pasangan. Cinta sejati mungkin berada jauh dari Sagitarius. 

Editor: Candra Mega Sari
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