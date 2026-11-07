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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 8 November 2026 | 03.18 WIB

Ramalan Shio Naga di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi Shio Naga (magnific/macrovector) - Image

Ilustrasi Shio Naga (magnific/macrovector)

JawaPos.com – Memasuki November 2026, banyak orang mulai menengok ramalan Shio Naga untuk sisa tahun.

Tahun Kuda Api menuntut ketenangan dari kamu yang lahir di tahun Naga. Pendekatan yang kalem dinilai lebih efektif daripada langkah yang terburu-buru.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Naga di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Menjelang akhir tahun, keuntungan finansial paling mudah datang lewat kebiasaan menabung, bukan dengan terus menghabiskan uang.

Hindari investasi mencolok yang menuntut perhatian langsung, karena keputusan yang tergesa biasanya berujung pada penyesalan belakangan.

Gunakan sisa bulan ini untuk memeriksa rekening secara tenang dan menyusun target keuangan yang benar-benar realistis.

Skor keberuntungan sebesar 71 persen menunjukkan bahwa kebiasaan keuangan yang disiplin akan memberikan hasil yang nyata.

Editor: Novia Tri Astuti
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