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Penulis: Rabbany Wanadriani
Senin, 9 November 2026 | 13.30 WIB

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Senin 9 November 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi Leo, tinjau kembali anggaran, tagihan yang jatuh tempo atau tabungan tersembunyi akan terungkap.

Sedangkan bagi Libra, peluang rezeki tak terduga atau investasi cerdas akan terlihat.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Senin 9 November 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Keharmonisan kembali ke dalam hubungan Anda. Jadi, temukan keindahan dalam dialog terbuka dan kompromi yang lembut.

Kolaborasi baru membawa pertumbuhan karier, tetapi percayalah pada intuisi Anda dalam hal komitmen.

Tinjau kembali anggaran, tagihan yang jatuh tempo atau tabungan tersembunyi akan terungkap.

Kesejahteraan didukung oleh keseimbangan antara aktivitas dan waktu istirahat yang tenang.

Pesan semesta: Keseimbangan bukan hanya sebuah tujuan, itu adalah cara hidup saat ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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