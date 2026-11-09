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Penulis: Rabbany Wanadriani
Senin, 9 November 2026 | 13.35 WIB

Panduan Shio Besok Senin 9 November 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi shio Tikus, selamat bersenang-senang dengan keluar dan bersosialisasi.

Di sisi lain, shio Ayam sedang stres berat? Temukan cara baru untuk menenangkan diri, terutama jika cara lama tidak berhasil.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Senin 9 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Selamat bersenang-senang dengan keluar dan bersosialisasi.

Makan siang bersama teman atau menghabiskan sore di taman bisa menjadi penawar stres yang sempurna.

Tetap waspada jika seorang teman datang dengan permintaan yang tidak masuk akal malam nanti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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