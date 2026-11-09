Panduan Shio Besok Senin 9 November 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bagi shio Tikus, selamat bersenang-senang dengan keluar dan bersosialisasi.

Di sisi lain, shio Ayam sedang stres berat? Temukan cara baru untuk menenangkan diri, terutama jika cara lama tidak berhasil.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Senin 9 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Selamat bersenang-senang dengan keluar dan bersosialisasi.

Makan siang bersama teman atau menghabiskan sore di taman bisa menjadi penawar stres yang sempurna.