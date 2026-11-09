Panduan Shio Senin 9 November 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Jika shio Monyet berencana pindah besar-besaran, cobalah untuk merahasiakan detailnya untuk saat ini.
Sementara shio Macan mungkin tergoda untuk melakukan sesuatu yang gila, tetapi pertimbangkan alternatif yang lebih aman.
Berikut ini ramalan shio pada hari besok Senin 9 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Jika Anda berencana pindah besar-besaran, cobalah untuk merahasiakan detailnya untuk saat ini.
Jika kabar tersebut tersebar di acara sosial, Anda mungkin akan menghadapi masalah besok.
Berlari atau berjalan kaki sore hari untuk mendapatkan energi positif.
Kelinci - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
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Jawa Pos
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