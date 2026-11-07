Ramalan Shio Kelinci di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

JawaPos.com – Shio Kelinci memasuki bulan-bulan terakhir tahun 2026 dengan membawa pesan yang cukup menenangkan.

Menurut ramalan tahunan, kamu perlu lebih berani menyuarakan keinginan tanpa kehilangan kelembutan khasmu.

Sisa tahun ini menjadi waktu yang tepat untuk merapikan keuangan, menjaga tubuh, dan menata karier. Urusan hati pun menuntut keterbukaan agar hubunganmu bisa berkembang lebih jauh.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kelinci di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Menjelang akhir tahun ini, sikap hati-hati soal uang tetap menjadi pilihan paling bijak dan aman bagimu.

Hindari usaha spekulatif yang menjanjikan untung besar tetapi risikonya sulit kamu perhitungkan dengan matang sejak awal.