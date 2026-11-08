Ramalan Shio Anjing di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Anjing di tahun 2026 / foto : Magnific/ macrovector
JawaPos.com – Memasuki November, ramalan Shio Anjing untuk 2026 menjadi panduan menjelang akhir tahun.
Tahun Kuda Api membawa dinamika tersendiri bagi pemilik zodiak cina ini di berbagai bidang.
Sebagian peluang masih terbuka, sementara beberapa hal perlu dijaga agar tidak merugikan. Karena itu, kamu perlu memahami arah keberuntunganmu sebelum tahun berganti.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
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Menjelang akhir tahun, posisi keberuntunganmu di bidang uang sedang cukup baik dan membuka peluang mendapat untung.
Pemasukan tambahan mungkin datang dari investasi yang dipilih dengan hati-hati dan sesuai sifatmu yang bertanggung jawab.
Karena itu, sebaiknya jangan buru-buru memasukkan seluruh dana ke tempat yang belum kamu pelajari dengan teliti.
Hindari juga belanja impulsif yang tidak direncanakan karena bisa menggerus keuntungan yang sudah kamu kumpulkan pelan-pelan.
Angka keberuntunganmu adalah 2, jadi manfaatkan angka itu sebagai pengingat untuk memeriksa ulang setiap keputusan keuangan.
Sisihkan sebagian dari rezeki tak terduga yang kamu terima agar keuanganmu tetap stabil dalam jangka panjang.
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