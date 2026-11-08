Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 8 November 2026 | 10.27 WIB

Ramalan Shio Anjing di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Anjing di tahun 2026 / foto : Magnific/ macrovector - Image

Ramalan Shio Anjing di tahun 2026 / foto : Magnific/ macrovector

JawaPos.com – Memasuki November, ramalan Shio Anjing untuk 2026 menjadi panduan menjelang akhir tahun.

Tahun Kuda Api membawa dinamika tersendiri bagi pemilik zodiak cina ini di berbagai bidang.

Sebagian peluang masih terbuka, sementara beberapa hal perlu dijaga agar tidak merugikan. Karena itu, kamu perlu memahami arah keberuntunganmu sebelum tahun berganti.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

  1. Keuangan

Menjelang akhir tahun, posisi keberuntunganmu di bidang uang sedang cukup baik dan membuka peluang mendapat untung.

Pemasukan tambahan mungkin datang dari investasi yang dipilih dengan hati-hati dan sesuai sifatmu yang bertanggung jawab.

Karena itu, sebaiknya jangan buru-buru memasukkan seluruh dana ke tempat yang belum kamu pelajari dengan teliti.

Hindari juga belanja impulsif yang tidak direncanakan karena bisa menggerus keuntungan yang sudah kamu kumpulkan pelan-pelan.

Angka keberuntunganmu adalah 2, jadi manfaatkan angka itu sebagai pengingat untuk memeriksa ulang setiap keputusan keuangan.

Sisihkan sebagian dari rezeki tak terduga yang kamu terima agar keuanganmu tetap stabil dalam jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Anjing Minggu 8 November 2026: Keberuntungan 71 Persen, Peluang Datang dari Kerja Sama - Image
Zodiak

Ramalan Shio Anjing Minggu 8 November 2026: Keberuntungan 71 Persen, Peluang Datang dari Kerja Sama

Minggu, 8 November 2026 | 10.20 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok Jumat 6 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Shio Anjing Besok Jumat 6 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Kamis, 5 November 2026 | 20.29 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok Jumat 6 November 2026: Peluang Karier Terbuka, Hubungan Makin Harmonis - Image
Zodiak

Ramalan Shio Anjing Besok Jumat 6 November 2026: Peluang Karier Terbuka, Hubungan Makin Harmonis

Kamis, 5 November 2026 | 20.26 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore